Abramovich tumba a la prensa inglesa

Si al Chelsea le está saliendo todo desde que llegó Tuchel, a Abramovich no iba a ser menos. El presidente del cuadro londinense recién ganó cuatro batallas judiciales ante la prensa inglesa.

Según informa el diario 'AS', el magnate ruso tumbó en los tribunales a 'MailOnline', que afirmó que él era una persona que no se merecía recibir la ciudadanía, 'The Times' y 'The Independent', que hablaron de las relaciones entre Román y Putin.

Se desconoce quién es el otro medio que ha perdido el litigio. Pero... ¿cuál es el castigo? Realizar una serie de donaciones a entidades benéficas elegidas por el propio Abramovich, además de pagar el coste de las batallas legales.