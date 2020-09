Abrante pide fe a la afición de Atlético San Luis

Atlético San Luis está atravesando una mala racha. El cuadro mexicano ocupa la penúltima posición del Apertura y necesita un estímulo para resurgir de sus cenizas. Mario Abrante, nuevo director deportivo, mandó un mensaje.

"Quiero ayudar al club a trascender y alcanzar objetivos. De momento iré poco a poco. Es un puesto nuevo que no he desempeñado en mi vida pero es algo similar a cuando era jugador, de estar con los futbolistas, escucharlos y darles ánimo cuando lo necesiten", dijo el ex defensor del Getafe en rueda de prensa.

Abrante, nacido en Tenerife hace 38 años, fue uno de los españoles incorporados por Atlético San Luis cuando fue comprado por el Atlético de Madrid.

"Seré el contacto de los jugadores, algo que solía hacer cuando era capitán. Que sientan confianza en mí", añadió.

El exfutbolista, que perteneció al Barcelona, dijo estar feliz con la reacción entusiasta de la afición del San Luis con su nombramiento.

"La afición se ve contenta e ilusionada con mi incorporación, estoy agradecido y le pido que tenga fe, todo lleva tiempo. También hay jugadores nuevos y estoy confiado en que haremos cosas grandes" comentó.

Atlético San Luis, que dirige el entrenador Guillermo Vázquez, ha ganado tan solo dos partidos en nueve salidas y este domingo se medirá con el líder, Pumas.