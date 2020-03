Abreu estuvo cerca de entrenar a un equipo mexicano

Así lo ha reconocido el 'Loco' Abreu en una entrevista concedida a 'ESPN'. El futbolista uruguayo, aún en activo, estuvo cerca de colgar las botas y pasar a los banquillos, pero descartó la posibilidad.

El 'Loco', quien actualmente milita en Boston River, dijo deberse a su equipo. "Hace cuestión de 15 días, tuve un llamado de dos presidentes de México, para pasarme una propuesta de trabajo como entrenador", explicó.

"Lo que les dije es que se pusieran en mi lugar, que me dieron una oportunidad en Boston River y se me hacía injusto irme ahora, terminando el semestre podía conversar. Sueño, me visualizó con irme a trabajar a allá", añadió.

El eterno futbolista uruguayo no reveló qué clubes estaban detrás de esas llamadas. Abreu militó en Cruz Azul, América y Dorados (junto a Pep Guardiola) en el fútbol mexicano.