Abreu se ve "con una mochila de cinco kilos"

Sebastián Abreu, a sus 43 años, es uno de los veteranos en activo con más nombre. Sin embargo, con esa edad, recuperar una cierta normalidad física casi tres meses después ha sido un suplicio.

"Me costó muchísimo volver a entrenar cuando permitieron salir a ejercitarse al aire libre. Los desplazamientos me generaron dolores musculares, en la parte aeróbica noté sensaciones diferentes a las de volver de vacaciones, mucho peor. No llega a ser ni el 60%, es como que tengo una mochila de cinco kilos arriba, vengo arrastrando el trineo", comentó 'El Observador'.

Tampoco le agradó mucho la prueba del coronavirus por desagradable, aunque explicó que por lo menos fue rápida en la vuelta al trabajo.

"Es molesto. No tanto como un codazo bien dado en la nariz, pero es molesto. Igual son cinco segundos... Algunos compañeros salieron lagrimeando y a otros no les pasó nada", contó.