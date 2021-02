Acaba de llegar, pero Campuzano ya sabe cuál es el objetivo del Sporting

El delantero Víctor Campuzano, único refuerzo del Sporting en el mercado de invierno, aseguró este miércoles tras el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros que "si quieres ser grande tienes que pensar en grande, y esa es la mentalidad del Sporting".

Campuzano fichó por el Sporting hasta el 2025 culminando una larga negociación con el Espanyol, donde Campuzano no estaba teniendo minutos por lo que presionó para salir ante la llamada de David Gallego, quien le entrenó en las categorías inferiores del club barcelonés y que ahora dirige al conjunto gijonés.

"Ha sido difícil, largo y duro, pero era lo que queríamos tanto el Sporting como yo", reconoció un jugador que dice llegar "para sumar y ayudar en lo que haga falta". Además del interés del club gijonés por contar con sus servicios, Campuzano reconoció que también tuvo en cuenta la presencia de Gallego y el proyecto deportivo.

Sobre su reencuentro con David Gallego, Campuzano recordó que juntos habían conseguido "cosas muy bonitas", agradeció que su confianza y reconoció que "siempre te exige al máximo".

El delantero se definió como "polivalente" porque se puede adaptar "a cualquier posición de la delantera", si bien cree que donde mejor puede rendir es "como segunda punta por detrás de un delantero" y se mostró encantado de poder jugar junto a Djurdjevic.

"La primera vuelta del Sporting me parece genial, siempre en los puestos de arriba lo que demuestra que tiene potencial para estar ahí, así que el objetivo tiene que ser luchar por el ascenso", manifestó Campuzano, quien destacó "la unión y la fuerza del grupo" como uno de los aspectos más destacados del conjunto rojiblanco.

El nuevo sportinguista desveló que tiene "algunas molestias en una rodilla", pero que no le impedirían jugar este fin de semana si Gallego lo considera necesario, aunque reconoció que necesitará algún tiempo para "adaptarse al equipo".

Campuzano, que no podrá jugar contra el Espanyol el partido de la segunda vuelta o un posible emparejamiento en el 'play off', eludió pronunciar por su escaso protagonismo esta temporada al limitarse a desear suerte a su ya ex equipo