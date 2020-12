Finalizados los nombramientos del 'Balón de Oro Dream Team', ya tenemos cerrado el mejor once de toda la historia del fútbol para los 140 expertos elegidos por 'France Football'. Lev Yashin se queda con el puesto en la portería, defendido por Cafú, Beckenbauer y Paolo Maldini. En la zona medular, Maradona, Xavi Hernández, Matthäus y Pelé estarían a los mandos. En ataque, con la actualidad imponiéndose, Messi, Ronaldo Nazário y Cristiano Ronaldo son los elegidos.

Desde la perspectiva española, Xavi se convierte en el único representante del país. No pasaron el filtro final Iker Casillas, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Xabi Alonso, Pep Guardiola, Luis Suárez (el urugayo no, sino un español que ganó el Balón de Oro en 1960) y Andrés Iniesta.

Si se mira desde un plano pasado-actualidad, el pasado arrasa. Ocupa la mayor parte del esquema, en el que tan solo Xavi da guerra en una parcela que no sea la ofensiva. Ahí sí que se impone el fútbol más contemporáneo de la mano de Messi, Cristiano y Ronaldo Nazário.

Otro aspecto que destacar es el homenaje que le faltaba a Diego Armando Maradona, que falleció este año. Su inclusión en el esquema, ganada a pulso, corona la tromba de tributos que se le han ofrecido al 'Dios' argentino, cuya vida terminó, pero que ya es eterno.

Así seguimos los nombramientos en directo:

EN DIRECTO, el mejor once de la historia: Messi, CR7 y Ronaldo, los delanteros

Ya tenemos a los delanteros del mejor once de toda la historia en el 'Balón de Oro Dream Team'. Son Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazário. Se impone en esta parcela del esquema el fútbol más moderno gracias al argentino y al portugués.

EN DIRECTO, el mejor once de la historia: ¿qué españoles se han quedado fuera?

No hay ningún futbolista español que esté nominado a la zona ofensiva en este 'Balón de Oro Dream Team', así que ya tenemos la lista de jugadores del país que no han conseguido un puesto en el esquema. Básicamente, todos menos Xavi Hernández. Son Iker Casillas, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Xabi Alonso, Andrés Iniesta, Luis Suárez (el urugayo no, sino un español que ganó el Balón de Oro en 1960) y Pep Guardiola.

EN DIRECTO, el mejor once de la historia: Maradona, elegido en el año de su fallecimiento

Se podría considerar este otro de los muchos homenajes que se han dedicado a la figura de Diego Armando Maradona. El 'Pelusa' fue elegido uno de los mejores de todos los tiempos en este premio especial en el año de su fallecimiento.

EN DIRECTO, el mejor once de la historia: Xavi, Maradona y Pelé, en zona medular

Ya es pública la decisión sobre los cuatro mejores centrocampistas de toda la historia del fútbol, en la que entra un representante español y el 'Dios' Diego Armando Maradona. 'France Football' eligió a Xavi Hernández, Lothar Matthäus, Maradona y Pelé.

'France Football' elige EN DIRECTO al mejor once de la historia: pronto, los centrocampistas

Ya queda muy poquito para que 'France Football' anuncie los cuatro elegidos para la zona medular, que serán dos centrocampistas defensivos y dos ofensivos.

'France Football' elige EN DIRECTO al mejor once de la historia: Ramos y Casillas, fuera

Iker Casillas y Sergio Ramos eran de los nominados más contemporáneos y se quedaron fuera del filtro final. Los dos desarrollaron su carrera en el Real Madrid y el zaguero, de hecho, continúa siendo una pieza clave en el esquema de Zinedine Zidane.

'France Football' elige al mejor once de la historia en directo: esta es la defensa

La línea defensiva, perteneciente a un sistema 3-4-3, la formaron el guardameta Lev Yashin y los zagueros Cafú, Beckenbauer y Paolo Maldini. Se quedaron fuera algunos candidatos más contemporáneos sobre los que había muchas expectativas como Iker Casillas o Sergio Ramos.

Los cuatro representantes forman parte de la historia del balompié, cada uno a su manera. Muchos jóvenes guardametas se fijan en las paradas de la 'Araña Negra' para inspirarse, Cafú es referencia para todo lateral brasilero; Beckenbahuer, un ejemplo a seguir para los centrales alemanes, y Paolo Maldini hizo de la defensa un arte.

A las 17:00, se anunciará la zona medular, que estará formada por dos centrocampistas defensivos y dos ofensivos.

'France Football', en lugar de entregar el Balón de Oro este año, elegirá al mejor once de toda la historia del fútbol. Seguimos en directo las nominaciones de los ganadores, que se irán desvelando a lo largo de la tarde del 14 de diciembre.

Debido a cómo la crisis del coronavirus ha afectado a las competiciones más importantes del mundo del fútbol, 'France Football' optó por no entregar el Balón de Oro, sino confeccionar el mejor once de toda la historia del balompié. Los ganadores se fueron anunciando a lo largo de la tarde del 14 de diciembre.

Los futbolistas fueron elegidos por un panel de 140 periodistas de todo el mundo, tal y como explicó la prestigiosa revista gala. Se desconocen los nombres de estos especialistas, eso sí. La idea es que, al ser tan diversos, den una perspectiva lo más neutral posible.