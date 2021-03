Accidentada presentación del 'Mono': ¡se le cayó encima la publicidad!

Si el primer día marca toda la carrera de un entrenador, al 'Mono' Burgos no le irá demasiado bien. En plena presentación, al ex segundo entrenador del Atlético de Madrid se le cayó encima la publicidad.

No le importó a Germán Burgos, que rápidamente dijo que no le había pasado nada. Una anécdota en el que ha sido la puesta en escena oficial del nuevo técnico de Newell's.

"El momento fue la conversación con la gente del club. Vi que habían hecho un fuerte esfuerzo por estar saneado, y por la historia de Newell's... debuté como jugador en esta cancha, ee día perdimos pero nos salvamos del descenso. Se cierra un círculo y se abre otro", confesó.

En la rueda de prensa aseguró que "el análisis es que el equipo estaba muy largo y muy ancho". "Hay que ajustar esa situación para luego implementar un sistema táctico para competir contra Unión, que es uno de los mejores ahora. Me recibieron con alegría, con buenas sensaciones. Estoy feliz de haber vuelto, hacía mucho que no venía. Es como la valentía, que se contagia más rápido que el miedo, y vamos a ser valientes en cada partido que juguemos", aclaró.

Explicó el' Mono' que habló con los jugadores por zoom. "Les dije que hay que tomar estos partidos como si fuera una final. El viernes verán que jugamos así", añadió.

"Pienso en todos los jugadores en general, no en particular. Esto es un club, y hay que pensar en ello, en la gente, en el jardinero. Estamos todos en la misma situación y ese peso me lo cargo en la espalda para sacar esto adelante", terminó sobre el hecho de tener de nuevo a Maxi Rodríguez.