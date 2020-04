Accor dejaría de pagar al PSG la próxima temporada

La actualidad económica ha sustituido al balón en Francia, donde en las últimas horas no han dejado de leerse noticias negativas relacionadas con los patrocinados. El diario 'L'Équipe' salió a matizar la situación que hablaba de un impago al PSG por parte de su principal espónsor este verano.

Sébastien Bazin, CEO del grupo hotelero Accor, había asegurado a 'BFM TV' que "los patrocinadores no podemos pagar las cantidades pactadas si no obtenemos visibilidad a cambio. Para satisfacer el segundo plazo es necesario que la competición se haya reanudado. De lo contrario, casi seguro que no se pagará".

Sin embargo, el diario más prestigioso de Francia matizó esas declaraciones asegurando que se refería al próximo curso, no al actual. Es más, aseguraban que la temporada actual ya había sido abonada íntegramente al Paris Saint-Germain.

Con otros dos años más firmados, lo que sí estaría en entredicho es la continuidad de Accor en el frontal de la camiseta y ropa de entrenamiento, puesto que la crisis financiera está golpeando fuerte.

Está por ver qué pasará cuando se reanude el fútbol y en qué circunstancias para ver cómo queda la relación entre la entidad gala y la firma hotelera.