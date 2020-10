"Aceptaré lo que diga el Madrid, pero yo quiero seguir"

Modric le ha mandado un recado al Real Madrid. Pese a sus 35 años, el centrocampista croata quiere seguir al máximo nivel en el conjunto blanco y continuar en el equipo.

"Vivo día a día y ya veremos qué pasa. ¿Renovar? Claro que me gustaría quedarme en el Real Madrid, pero soy consciente de que tengo una etad y el club debe buscar lo mejor para el equipo", argumentó.

Después de una temporada de bajón tras el Mundial y una última en la que volvió a recuperar su nivel, Modric está siendo el mejor centrocampista del Real Madrid en este inicio de campaña.

"Yo estoy bien y mientras me sienta importante, como estoy haciendo, me gustaría quedarme. Cuando ya no sea así buscaré nuevos desafíos", dijo en sala de prensa con Croacia.

Reconoció el balcánico que se encuentra en un buen estado de forma al haber podido hacer toda la pretemporada. "Quiero darle las gracias públicamente al entrenador Dalic por permitirme quedarme en Madrid para hacer la pretemporada con el club. Para un jugador de mi edad es extremadamente importante hacer una buena pretemporada, porque si no ya te pasas todo el año fuera de ritmo", aseguró.

Habló también Modric sobre la posibilidad de una retirada con Croacia, algo que ya hizo Rakitic: "No quiero ponerme límites ni fechas. Voy partido a partido y veré cómo me siento tanto física como mentalmente".

"¿Rakitic? Hablamos antes de que hiciera pública su decisión. Me dijo sus razones y tenemos que respetarlas. Quiero agradecerle una vez más todo lo que ha hecho por el equipo", sentenció Modric.