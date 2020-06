"Achraf está capacitado para tener un sitio en el once del Madrid"

El Borussia Dortmund saca año tras años jóvenes valores comprados de las canteras de los grandes conjuntos, o jugadores a punto de explotar. Fue lo que ocurrió con Mateu Moray, que ya sabe lo que es vestir el amarillo en partido oficial.

Morey debutó con el Borussia Dortmund en el partido ante el Paderborn, donde coincidió con Achraf Hakimi en el campo. El ex azulgrana confesó que ve al lateral el año que viene en el Real Madrid para ser importante.

"Achraf es un jugadorazo y esta temporada lo ha podido corroborar en el Borussia Dortmund. No hemos hablado de su vuelta al Real Madrid, pero no me extrañaría que con el nivel que está dando, lo llamen. Está capacitado para tener un sitio en el once del Madrid", confesó Morey en 'El Larguero'.

Aseguró el jugador, que actuó de lateral ante el Hertha Berlin este sábado, que se marchó del Barcelona por libre albedrío. "Decidí yo no renovar con el Barça, creía que el Borussia Dortmund era la mejor opción para crecer", aseguró, eso sí, justo antes de decir que está donde está "gracias al Barça".

"Elegí al Borussia Dortmund porque creía que era un muy buen sitio para crecer y porque creía que tenía más oportunidades de llegar al fútbol profesional", aseveró el jugador del conjunto alemán.

También habló Morey de otro de los jugadores llamados a hacer grandes cosas. "Haaland es tan bueno como se ve en la televisión. Estoy muy contento y agradecido de poder entrenar y jugar día a día con jugadores como él. Es un futbolista de moda que dará mucho de qué hablar en el futuro", admitió.