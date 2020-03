Achraf se deja querer: "Si el Madrid quiere que vuelva, voy a volver"

Con motivo de la vuelta de la eliminatoria entre PSG y Borussia Dortmund, el lateral marroquí concedió una entrevista al medio francés 'Téléfoot', que le cuestionó sobre su pasado y posible futuro en el Real Madrid.

"El Madrid es mi casa. He disfrutado mucho ahí y he jugado muchos partidos ahí. Si el Madrid quiere que vuelva, voy a volver. Y si no, me tocará escribir mi historia en otro gran club", dijo con claridad.

Al hilo de esas palabras, Achraf destacó a Zidane como la persona clave para dar el salto al máximo nivel: "Ha sido el hombre que me ha dado la oportunidad y la confianza de poder jugar en el fútbol profesional. Le estoy agradecido por la confianza y el trato que ha tenido conmigo. Le estaré agradecido siempre".

El Borussia ganó 2-1 en la ida al Paris Saint-Germain, y este miércoles tiene la oportunidad de mantener su ventaja en el Parque de los Príncipes para rubricar su pase a los cuartos de final de la Champions.

"Debemos hacer lo mismo allí, porque va a ser más difícil que en casa. Debemos defender bien y enchufar la que tengamos", explicó el marroquí, que no teme a los Neymar, Mbappé y compañía: "Son jugadores a los que les gusta este tipo de partidos y que están preparados para ellos".

Achraf está sorprendiendo este curso, especialmente en faceta goleadora, ya que, solo en Champions, lleva cuatro goles. "La verdad es que está siendo mi mejor temporada. No soy un defensor de los que se quedan atrás, sino que me gusta también la parte ofensiva, estar arriba y ayudar al equipo tanto en lo defensivo como en el ataque. Me considero un defensa moderno", explicó.

Al mismo tiempo, el lateral derecho habló con total normalidad del 'fenómeno Haaland', no le sorprende la gran adaptación del ariete al fútbol alemán. "Cuando tienes a un delantero goleador no te sorprende, porque el delantero vive por y para el gol. Y nos está ayudando mucho con sus goles y esperemos que siga así mucho más tiempo porque nos va a hacer mucho bien como equipo", concluyó.