Achraf, un enemigo conocido

El Real Madrid decidió dejar salir a Achraf y ahora lo paga en forma de lesiones. El lateral, indiscutible en el Inter de Milán, amenaza a un conjunto blanco al que solo le vale la victoria.

Después de su paso por el Borussia Dortmund, el Real Madrid se quedó finalmente con Dani Carvajal y con Álvaro Odriozola en la plantilla. Ambos están lesionados para el partido de este martes.

De esta forma, Zidane echa en falta a un lateral diestro puro que podía haber sido Achraf. Finalmente el marroquí se marchó al Giuseppe Meazza, donde ha encontrado un estilo que le favorece.

Achraf, cada vez que suba la banda, tendrá a un Mendy que se ha hecho dueño del lateral zurdo, siempre y cuando no tenga que jugar en la derecha por las lesiones.

"Si soy sincero, no lo celebraré. No lo haría, no soy de esos jugadores. Es mi casa, es el club que me ha ayudado, que me ha dado la oportunidad de ser futbolista. Le estaré eternamente agradecido. No podría celebrarlo", confesó el propio Achraf a 'AS'.