Aconsejan a Lautaro que aguante un año más en el Inter

El mercado no ha abierto el telón, pero todo parece indicar que Lautaro Martínez será el protagonista absoluto del verano. En el Barça lo esperan y en el Inter se hacen a la idea de su marcha.

Luis Suárez Miramontes, ex del Barça y del Inter, dio su opinión sobre su posible fichaje por el club azulgrana. "Si fuera Lautaro, me quedaría un año en el Inter para ganar algo importante", le aconsejó.

"Si se va al Barcelona, aunque gane títulos, como ellos ya ganan tantos, su aportación se verá menos que en Milán. Además, en el Barça tendrá una competencia más fuerte. No solo debe pensar en el aspecto económico", continuó.

Si aguanta un curso más, Lautaro iría al Camp Nou mucho mejor preparado. "Podría esperar un año y marcharse con más madurez", concluyó Luis Suárez Miramontes.

No es la primera vez que este ex futbolista le recomienda que reconsidere su decisión. Cree que no es el momento para dar el salto al FC Barcelona.