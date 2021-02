"Aconsejo a Ibra que termine su carrera en el Milan"

Silvio Berusconi fue propietario del Milan desde 1986 hasta 2017 y ahora es el dueño del Monza, equipo de la Serie B. El empresario nunca renegó de sus colores 'rossoneri' y ante los micrófonos de 'Sky Sports' volvió a demostrar el amor hacia dicha elástica con un consejo a la estrella del equipo.

"Creo que Ibra debería terminar su increíble carrera al más alto nivel y le aconsejo que lo haga en el Milan", dijo el ex primer ministro italiano, que quiso así dejar su granito de arena para la continuidad del delantero sueco.

"He visto algunos partidos del Inter en los últimos meses y he terminado apoyándolos. Como ciudadano de Milán, me gusta que el Inter tenga buenos resultados. Dicho esto, en el derbi siempre iré con el Milan", añadió.

Berlusconi finalizó la entrevista hablando de su equipo, el Monza. "Creo que necesita un sistema táctico diferente al que tiene ahora. Balotelli necesita más apoyo, más asistencias. También tenemos que defender mejor", concluyó.