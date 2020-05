Actualidad de Segunda: la amplitud de plantillas y la posible dimisión de Otero

Un pensamiento que comparten muchos equipos es que el que mejor se adapte tendrá ventaja en la reanudación de la competición con las nuevas medidas por el COVID-19, como bien han expresado muchos jugadores en estrevistas para 'AS'.

Esa es la opinión de Nieto, que no quiere excusas aunque el Zaragoza fuese lanzado a Primera cuando llegó el parón. Además, el defensa mostró su alegría por volver a trabajar con sus compañeros y destacó que las sensaciones son buenas.

También destacó el desafío al que se enfrentan los clubes y la importancia de los entrenamientos en grupo Djalo, del Lugo, que ha vuelto a ser indiscutible en los onces del conjunto gallego.

"El reto que tenemos por delante es una liga de once partidos en la que tendremos que estar preparados para darlo todo y afrontarlo muy bien", afirmó el zaguero.

Choco Lozano, del Cádiz, también puso el acento en las sesiones de trabajo con sus compañeros. "Se agradece volver a tocar la pelota. Los últimos entrenamientos están siendo más parecidos a la normalidad, trabajando algo más en grupo. Se nota la diferencia", afirmó.

Once finales para Las Palmas, que tiene como objetivo ser el mejor del campeonato. "El que tenga más velocidad e intensidad será el que gane más encuentros", aseguró el técnico, que aseguró que jugarán los que mejor estén sin importar si antes actuaban más o menos.

El club amarillo se ha llevado este miércoles una buena noticia: Rubén Fontes, el delegado de campo, ya se ha recuperado de un cuadro de hipertensión y dolor torácico de características anginosas.

Manu García, centrocampista del Sporting, coincide en poner el foco en lo mismo. "No vamos a afrontar otra temporada nueva, porque no hay fichajes nuevos, pero son once partidos y te puede ir muy bien o muy mal", afirmó.

También se ha referido a los partidos cada tres días Balliu, jugador del Almería, que cree que Guri tiene una plantilla lo suficientemente amplia para afrontar el reto. "Ya habrá tiempo de descansar y celebrarlo en Ibiza", afirmó el albanés, destacando la calidad del plantel.

Sobre la amplitud de la plantilla también se ha pronunciado Álex Muñoz, defensa del Tenerife, que destacó que tanto el apretado calendario como el hecho de jugar sin público no es algo nuevo ni para él ni para sus compañeros.

No lo afronta igual Ibra, delantero del Oviedo, que admitió que será raro jugar sin la afición. Además, el delantero, que acaba contrato el 30 de junio, quiere firmar la renovación y admitió que aún no ha hablado de ello con el club.

Por otro lado, Diamanka, centrocampista del Girona, pone énfasis en que la temperatura será un hándicap. Al senegalés, que le ha faltado continuidad este curso, cree que en el estado físico de cada uno estará la diferencia.

Machín, ex entrenador del club catalán y ahora sin equipo, ha hablado para 'RAC1' y se pronunció sobre un posible regreso.

"¿Volver al Girona? Si se unen los caminos, encantado", afirmó el técnico con el que el Girona tocó el cielo y llegó a Primera.

Otro equipo que ha protagonizado una buena noticia es el Málaga, ya que Cifu se ha incorporado al trabajo. Aunque había dado negativo en las pruebas del coronavirus, los médicos retrasaron su vuelta por precaución para cumplimentar unos exámenes relativos a sus defensas.

No goza de esta suerte el Dépor, que vive un clima tenso después de que su director deportivo se haya desmarcado del consejo. Otero, que se plantea dimitir y cuestionó la venta del club en una carta abierta.

Además, las lesiones no han tardado en aparecer en el club coruñés. Tras las bajas de Bóveda y Mujaid, Abdolulaye Ba toma relevancia. El central, que llegó al equipo poco antes del parón cedido por el Rayo, ocupará la plaza de Somma, lesionado de larga duración.

Óscar Sielva, centrocampista de la Ponferradina, aseguró que la plantilla está cogiendo ritmo y dejando atrás los problemas del confinamiento. Además, espera que el equipo mantenga el nivel para lograr la permanencia.

Por último, Mere habló para 'Onda Fuenlabrada' dos meses después de su destitución como técnico del Fuenlabrada. "Estaba focalizado en que podría conseguir el objetivo de la permanencia, pero la dirección pensó otra cosa y yo lo respeto", afirmó.

"Fue una cuestión más de resultados. Jamás haría daño al Fuenlabrada. Sólo quiero que ese vestuario logré sus objetivos. Siempre voy a estar ligado a Fuenlabrada y a su equipo", concluyó.