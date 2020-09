Actualidad del mercado de fichajes a 1 de septiembre de 2020

09:35: ¿Dónde acabará gonzao Higuaín? Por el momento, parece tener que claro que Fiorentina y Newcastle están descartados.

09:15: El futuro de Leo Messi no es que sea noticia diaria, sino actualidad cada cinco minutos. Según la 'BBC', "Messi no piensa en irse gratis". Sería la táctica para empezar a negociar su salida del Barcelona.

08.40: Jadon Sancho no pierde la fe en marcharse al Manchester United. La operación está complicada, pues no tiene previsto forzar su marcha y parece que los 'red devils' piensan en incorporarlo más adelante, no esta temporada.

08.00: Según indica Fabrizio Romano, periodista de 'Sky Sport' especialista en el mercado de fichajes, el Real Madrid y el Milan estarían muy cerca de acordar la cesión de Brahim Díaz al conjunto Lombardo. El equipo italiano tendría una opción de compra y el club blanco incluiría en el acuerdo una cláusula de recompra.

07.20: River Plate está en ascuas por dos frentes tremendamente importantes. El principal es que en los próximos días se debe conocer la marcha de Juan Fernando Quintero al Shenzhen de la Superliga China.

06.40: El máximo goleador de la actual Copa Libertadores de América, con 8 anotaciones, el atacante ecuatoriano Fidel Martínez, fichó este lunes por el Shanghái Shenhua de China, confirmó mediante un comunicado el club guayaquileño Barcelona.

06.00: Juan Vita, de 32 años, es el nuevo seleccionador nacional de Nicaragua. El técnico argentino llega tras dirigir a Costa del Este en Panamá.

05.20: Tras destituir de manera fulminante a Diego Forlán, la directiva de Peñarol decidió que Mario Daniel Saralegui tomará las riendas del cuadro uruguayo. Es la tercera ocasión que el técnico asume este reto.

04.40: El Manchester City, que llevaba varios meses estudiando a Darío Sarmiento, ya habría realizado su primera oferta por el joven canterano de Estudiantes.

04.00: Aunque posee una delantera excepcional, el Tottenham Hotspur está buscando potenciar su parcela ofensiva para la nueva temporada y tendría apuntado en su agenda el nombre de Joshua King.

03.20: Pese a que Independiente Medellín había mostrado un gran interés en hacerse con los servicios de Jackson Martínez, todo hace indicar que el atacante no jugará en DIM, ya que la operación no sería viable desde el punto de vista económico.

02.40: Bolívar confirmó la contratación del extremo Anderson Cruz. El angoleño llega procedente del Deportivo Alavés, aunque el curso pasado jugó en el Fuenlabrada cedido.

02.20: Independiente sigue con la operación salida para aligerar en la medida de lo posible la plantilla. Fernando Gaibor está en la rampa de salida. Pero el club también quiere retener a jugadores importantes y anunció la renovación de Nicolás Messiniti.

01.50: Parecía que el Barcelona estaba solo en la puja por hacerse con el renacido Memphis Depay, pero no será así. Como una vuelta al Manchester United no parece ser una opción, la rumorología ha decidido que sea el Paris Saint-Germain quien se entrometa entre los azulgranas y el neerlandés.

01.35: El futbolista venezolano del Torino Tomás Rincón se ha colado en la agenda del Genoa. Tras tres temporadas en el club 'granata', el delantero sudamericano podría poner rumbo a la relativamente cercana Génova.

01.05: Arturo Vidal es uno de los descartes del Barça para la próxima temporada, y el chileno parece decidido a no ser un estorbo. En Italia aseguran que habría dado el primer paso, iniciando las conversaciones con el Inter de Milán.

00.30: El Cagliari anunció la contratación del rumano Razvan Marin. El jugador del Ajax se ha convertido en el primer refuerzo de Eusebio di Francesco. Firma hasta 2025.

Estos son los rumores y fichajes más importantes del día de ayer:

- OFICIAL: Zlatan Ibrahimovic seguirá un año más en el Milan. El futbolista y su club han llegado a un acuerdo para la renovación por una temporada de su contrato.

- OFICIAL: Mkhitaryan, nuevo jugador de la Roma. El mediapunta armenio de 31 años llega gratis al conjunto italiano tras finalizar su finculación con el Arsenal.

- El jugador del Barcelona Rakitic estaría ya en Sevilla para pasar el reconocimiento médico con el conjunto hispalense.

- Benfica y Real Madrid aprietan a Mariano. Ya habría un acuerdo entre ambos clubes, pero falta el "sí" del jugador.

- Antonio Conte podría dar salida a un importante jugador. El italiano está dispuesto a vender a Eriksen si llega una oferta adecuada.

- La Lazio ha renovado a Immobile. El Barcelona había mostrado su interés para traerlo como relevo de Luis Suárez, pero el italiano seguirá en Roma hasta 2025.