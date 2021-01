Actualidad del mercado de fichajes a 21 de enero de 2021

12.20: En Argentina ven a Marcelo Gallardo como posible sustituto de Zinedine Zidane en el Real Madrid. 'ESPN' desliza la opción del técnico de River como sucesor del francés.

11.15: Ribéry niega haber hecho de nexo entre Zidane y Alaba: "Yo no he hablado con Zizou de David y tampoco le he dado su número", dijo a 'Sport Bild'.

10.10: Koeman no se conforma con Eric García. El técnico del Barça pidió en la reunión con la Gestora y los candidatos a la presidencia que le traigan un delantero.

09.00: Damaris Egurrola ficha por el Olympique de Lyon Femenino. Firma hasta 2023 y llega procedente del Everton.

08.30: El Valencia ya trabaja en el regreso de Piccini. El club español estaría negociando la ruptura de su cesión con el Atalanta.

08.00: El Milan cruza intereses con el Sevilla. Según 'CalcioMercato.com', ambos conjuntos se han fijado en el brasileño Otávio.

07.00: Pinola y Ponzio no se dan por vencidos. Los dos jugadores quieren seguir un año más en River Plate.

06.25: Tras el título de la Copa Diego Maradona, Boca Juniors ya piensa en el futuro. En el club ya dibujan los futbolistas que seguirán, los que se marcharán y los que todavía deben resolver su futuro.

05.50: Fernando Gago ya estampó su firma como nuevo entrenador de Aldosivi. El ex jugador inicia así su etapa como profesional en los banquillos.

05.15: El Bayern de Múnich estudia la situación de Corentin Tolisso. El club de Baviera medita la opción de dar salida al centrocampista francés.

04.30: Tras su salida de Chivas Guadalajara, 'Chofis' jugará en San Jose Earthquakes de la MLS. El cuadro estadounidense ya confirmó su incorporación.

04.00: El futuro de Emiliano Buendía apunta a la Premier League. El Arsenal baraja su incorporación, aunque podría aplazar la operación hasta junio.

03.25: El Real Zaragoza prepara el fichaje de Yann Bodiger. El futbolista del Cádiz sería el tercer refuerzo del cuadro aragonés en este mercado invernal.

02.10: El Norwich City ha confirmado la llegada de Dimitrios Giannoulis, que aterriza a préstamo desde el PAOK hasta que termine la campaña.

01.40: El Karlsruher consigue la cesión de Xavier Amaechi, extremo inglés del Hamburgo, hasta el final de temporada.

00.30: El Tottenham Hotspur estudia incorporar un delantero en este mercado invernal y piensa en ir a por Danny Ings, el goleador del Southampton.

Estos son los rumores y fichajes del mercado en el día anterior:

- ¿Cómo le ha ido a los cedidos del Real Madrid? Éxito en Italia con Brahim o Mayoral, pero decepción, por lo general, en el resto. De Bale, mejor ni hablar.

- El Barça devora a Trincao. El portugués está decepcionando en su primera campaña como azulgrana y Koeman no cuenta con él. ¿Saldrá del Camp Nou en este mercado invernal?

- Eric García se quedará en el Manchester City hasta final de temporada. Pese a que Koeman lo ha pedido, ni los candidatos ni la junta gestora ha dado el visto bueno.

- El Atlético de Madrid está negociando con Fluminense para hacerse con Marcos Paulo, atacante de 19 años que ya sonó para el Barcelona o el Real Madrid.

- Odegaard quiere volver a la Real Sociedad. El jugador del Real Madrid habría contactado ya con el conjunto donostiarra. El noruego quiere salir del Bernabéu.