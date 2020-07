Actualidad del mercado de fichajes a 24 de julio de 2020

19.45: La Real Sociedad ha renovado a Zubimendi hasta junio de 2025. El canterano 'txuri-urdin' se ha ganado la confianza de Imanol.

19.35: Eibar y Levante pujarán por Manu García. Parece que ha llegado la hora de ver de qué es capaz el joven jugador del Sporting en Primera División.

19.15: Osasuna le pide prestada una pieza al Madrid. Quieren a Fran García, lateral zurdo del Castilla.

19.00: El Cádiz ficha a Daniel Sotres, procedente de la Segunda B. El futbolista llega del Salamanca UDS.

18.45: El Granada adquiere los derechos de Foulquier. Atrás queda el Watford: firma hasta 2023.

18.30: Incluyen a Reinier en la lista de la compra del Borussia Dortmund. El jugador del Real Madrid gusta al equipo alemán.

18.00: Reunión en Milán por la venta de Emerson. Según la prensa italiana, representantes del jugador, del Betis y del Barcelona así como miembros del Milan habrían sido grabados antes de mantener una reunión con el futbolista como protagonista.

17.35: Atleti y Girondins cierran el traspaso de Linari. Firma con el club francés hasta junio de 2022.

17.25: El Inter sigue soñando con Messi. Su padre se irá a vivir a Milán y eso ha destado todo tipo de rumores en la prensa italiana.

17.00: En Inglaterra colocan a Lovren en el Zenit. A cambio, darían al Liverpool 12 millones de euros.

16.45: El Espanyol estudia fichar a Bernardo. Estaría dispuesto a ejercer la opción de compra sobre el jugador del Girona, al que pagaría 2'5 millones.

16.30: El Alavés ofrece su banquillo a Di Francesco. El técnico italiano, ex de la Roma, se lo estaría pensando...

16.20: Martín Zubimendi renueva con la Real Sociedad. Prolonga su contrato hasta 2025.

14.45: El Valencia tiene decidido quién será su próximo entrenador. Los 'ches' quieren cerrar a Gracia en un plazo de 48 horas.

14.30: Acuerdo cerrado entre Southampton y Everton por Hojbjerg. En Inglaterra aseguran que el traspaso se cerrará por 27,5 millones de euros.

14.00: A Luka Jovic no dejan de salirle pretendientes. El Newcastle se ha sumado a la larga lista de candidatos por el jugador del Real Madrid.

13.40: La buena relación entre Valencia y City acerca a Ferran a Mánchester. Peter Lim podría provocar la llegada del español a territorio inglés.

13.30: Antonio Cordón, nuevo director deportivo del Betis. Ha firmado un contrato con los sevillanos hasta junio de 2024.

13.00: El Oporto quiere renovar a una de sus piezas más destacadas: Pepe, a punto de prolongar su estancia en el conjunto luso.

12.50: OFICIAL: el SSV Jahn Regensburg ha alcanzado un acuerdo con el Werder Bremen por la cesión del lateral izquierdo Jan-Niklas Beste, de 21 años.

12.40: El Chelsea sigue rastreando el mercado de cara a la próxima temporada. Los ingleses están sondeando a Giménez, del Atleti.

12.15: OFICIAL: el Real Madrid ficha a David Mellado. Llega para reforzar al Juvenil A procedente del Salamanca.

11.30: El Arsenal, cada vez más seguro de conseguir a Willian. Una vez concluya la temporada con el Chelsea, el brasileño tendrá en sus manos la posibilidad de elegir nuevo equipo y lo hará con la carta de libertad bajo el brazo.

11.00: El Barça sigue ofreciendo a Todibo. El Rennes está muy interesado en el jugador azulgrana.

10.30: El delantero de 16 años Charlie McNeill está a punto de aterrizar en el United. El joven jugador habría rechazado las ofertas de renovación del City.

10.00: El Arsenal no se olvida del joven extremo de 17 años Joelson Fernandes, pero el Sporting de Portugal no aceptará menos de 45 millones de euros por su salida.

08.00: El millonario blindaje del Barça a Ansu Fati. El cuadro azulgrana quiere cubrirse las espaldas para evitar una fuga del canterano.

06.45: Quintero echa de menos a River. El colombiano subió una imagen recordando con nostalgia al 'Millonario'.

05.40: A pesar de dar calabazas al Real Madrid recientemente, el diario 'AS' informa de que Kylian Mbappé sigue dando largas al Paris Saint-Germain para renovar y eso le abre una puerta al conjunto blanco de cara a 2021.

05.15: Según apuntan varios medios colombianos, Germán Mera se encuentra en el radar de Boca Juniors y Cruz Azul, que están disputándose su fichaje.

04.45: Jorge Carrascal podría tener su marcha de River Plate encauzada. El grupo empresarial City Football Group le tiene en el punto de mira para uno de sus equipos, pero no ha trascendido el nombre del mismo.

03.55: Según informa el diario 'Marca', el FC Barcelona ya está trabajando en el mercado de fichajes y ha colocado en la rampa de salida del club a doce futbolistas.

03.15: Ricardo Márquez será delantero de Millonarios durante el próximo curso, según informó la entidad. El ariete llega cedido de Unión Magdalena, donde ha tenido una buen desempeño.

03.05: Míchel abandonó Pumas por "motivos personales', aunque la 'ESPN' ha informado de que el técnico podría tener dos ofertas: una del Vancouver Whitecaps y otra del Valencia.

02.15: El AC Milan ya busca un nuevo delantero ante la marcha de Zlatan Ibrahimovic. Los dos principales nombres que han sonado son los de Olivier Giroud y Mario Mandzukic.

01.50: Las informaciones al respecto del futuro de Nélson Semedo en el Barcelona son erráticas a más no poder. Ahora vuelve a contemplarse como una posibilidad su salida como parte de un trato para traer a Joao Cancelo, siempre y cuando este incluya la vuelta al Camp Nou de Eric García.

01.15: Aunque está siendo un hombre bastante pretendido fuera de España, el Real Betis no desiste en la contratación de Pedro Porro, que el curso pasado jugó en el Real Valladolid cedido por el Manchester City.

00.40: Fidel Escobar, central que ha militado cedido en el Córdoba, estaría en los planes del Málaga, según reportaron desde tierras panameñas en 'Marcador Radio'.

00.30: El Manchester United y el Inter valoran un intercambio de cromos con Ivan Perisic y Alexis Sánchez como protagonistas. Los italianos quieren quedarse al chileno y el croata sigue sin sitio.

00.20: El Espanyol tiene decidido que Vicente Moreno sea su entrenador y el técnico declaró su intención de salir del Mallorca, pero no será tan fácil: los pericos tendrán que pagar el millón de euros de la cláusula de salida del alicantino, con contrato aún hasta 2022.

00.10: Jesús Ramírez, presidente de Pumas, concedió una rueda de prensa a los medios en la que analizó la marcha de Míchel y habló sobre quién podría ser su sustituto. No dio nombres, pero dejó claro que la primera opción será un técnico de la casa.

Estos son los rumores y fichajes más importantes del día de ayer:

- En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que el Benfica intentara el fichaje de Edinson Cavani, ex jugador del PSG. Sin embargo, según 'A Bola', el club portugués no habría intentado ningún acercamiento al atacante uruguayo.

- Adriano Galliani, administrador delegado del Monza, admitió que la ínfima posibilidad de que Zlatan Ibrahimovic acabase en el club que acaba de ascender a la Serie B, realmente, no existe.

- El Inter quiere renovar a Lautaro. Giuseppe Marotta, consejero delegado del Inter de Milán, habló sobre el futuro de Lautaro Martínez en la entidad y afirmó que el conjunto lombardo le ofrecerá una renovación de contrato.

- Umtiti ya sabe que el Barça le quiere vender. El francés podría llegar a la Serie A, un fútbol al que se podría adaptar bien con su actual fútbol.

- El Barça echa por tierra la opción Blanc. El ex técnico del PSG no sería el favorito de la entidad catalana para sustituir a Setién, según 'AS'.

- El Manchester City es uno de los clubes que parecen más interesados en hacerse con los servicios de Ferran Torres, la joven perla del Valencia. Tanto, que hay quien asegura que es algo inminente.