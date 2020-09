Actualidad del mercado de fichajes a 30 de septiembre de 2020

17.45: La opción del United se disipa: Dembélé solo piensa en el Barça. El extremo tiene en mente quedarse a las órdenes de Ronald Koeman a pesar de tantas 'novias'.

17.20: El Lecce le quita al Madrid a Pablo Rodríguez. Brilló en la Youth League, algo así como la Champions League de los jóvenes, y abandona la cantera 'merengue'.

16.50: El Famalicao anunció oficialmente la incorporación de Edwin Herrera. Llega procedente de Independiente de Santa Fe y firma por una temporada en la Liga Portuguesa.

16.45: El Tottenham ya conoce el precio de Vinicius. El Benfica tiene claro que comenzará a negociar solo cuando se le ponga sobre la mesa 50 millones de euros.

16.20: Tras un parón, avanzan las negociaciones con la Sampdoria por Adrien Silva. Unas tres semanas pasaron sin novedades, pero parece que la operación se reactiva.

16.00: Luis Suárez se incorporó al Granada en Suecia. Se hará oficial muy pronto que el futbolista del Watford cambia de colores en dirección al cuadro nazarí.

15.45: Cucurella no se moverá del Getafe: "Me quedo aquí". El lateral, que había sonado para algunos clubes importantes, confirmó que no tiene intención de dejar el equipo.

15.30: El Barça descarta definitivamente a Aït-Nouri. El lateral lleva en la agenda azulgrana desde cuando Éric Abidal era su secretario técnico y seguía en la lista de futuribles hasta ahora.

15.00: El Tottenham, detrás de Carlos Vinícius. Los 'spurs' pretenden hacerse con la contratación del jugador del Benfica, que comenzará a negociar a partir de los 50 millones de euros.

14.30: Luna deja el Levante y ya busca equipo. El Levante acordó con el futbolista la rescisión de su contrato, que no expiraba hasta el 30 de junio del 2021.

13.30: Suprimida la posibilidad de fichar por lesiones de larga duración. La Real Federación Española de Fútbol, como ya prometió en frebrero, eliminó esta opción del Nuevo Reglamento.

13.00: Pohjanpalo llega cedido al Union Berlin. El delantero del Bayer Leverkusen, club que posee la totalidad de sus derechos, ya jugó durante el pasado curso en el Hamburgo en forma de préstamo.

12:30: El Aston Villa anunció un refuerzo de categoría con la llegada de Ross Barkley como cedido desde el Everton.

12:10: Sergiño Dest pasó el reconocimiento médico con el Barça. No obstante, la hoja de ruta pasa por no anunciar el fichaje hasta el jueves como muy pronto.

11:55: 'Bild' informa de una noticia sorprendente, puesto que el Bayern de Múnich estaría interesado en Lemar. El francés nunca ha llegado a justificar la gran inversión que hizo por él el Atlético de Madrid.

11:45: Fuchs es nuevo jugador del Dundee United. El Alavés anunció el acuerdo para traspasar al centrocampista camerunés, que ni siquiera llegó a debutar como 'babazorro'.

11:25: La puerta de salida se abre para Marcos Alonso. Lampard, según señala 'The Sun', no cuenta con el lateral español para la temporada.

11:10: La cantinela de que Zinchenko pueda acabar en el Barça cobra más fuerza por la Ciudad Condal. Se suceden las informaciones acerca del lateral izquierdo de Guardiola.

10:45: Edinson Cavani continúa a la espera de encontrar equipo, algo que le puede pasar factura de cara a ser llamado por la Selección Uruguaya.

10:25: Van de Beek, fichaje estrella del United, no está teniendo protagonismo en el arranque, algo que está sentando muy mal a su representante.

09:45: Joel Pohjanpalo refuerza al Union Berlin. El célebre delantero finés llega cedido desde el Bayer Leverkusen.

09.00: El ex jugador del Real Betis Germán Pezzella se aleja del Valencia. La Fiorentina quiere renovar al defensa y el acuerdo está próximo. Pezzella firmaría hasta el 30 de junio de 2024.

08.00: Rafinha, el as del Barça para fichar a Eric García y Zinchenko. El brasileño podría ser la moneda de cambio para intentar cerrar a los dos zagueros del City.

07.20: Según apunta 'RAC1', Martin Braithwaite permanecerá esta temporada en las filas del FC Barcelona. Solo una oferta jugosa podría hacer que el danés se marche del equipo antes del final del mercado.

06.40: El futuro de Islam Slimani parece muy lejos del Leicester City. El argelino acumula una larga lista de pretendientes, con Brighton y West Bromwich Albion siendo los últimos en unirse a la misma.

06.00: Boca Juniors busca un delantero con gol desde hace varios meses y parece que el mismo podría ser un Salomón Rondón que habría expresado a la directiva 'xeneize' su deseo de jugar en La Bombonera.

05.30: El Racing respira con Rocky Balboa y Soko. José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, confía en llevar a cabo las inscripciones de los dos futbolistas.

05.00: Eibar y Elche se unen al Benevento en la puja por Llorente. El delantero navarro podría volver a LaLiga, aunque se antoja difícil por su sueldo.

04.45: Sergiño Dest llegó a Barcelona. El futbolista, todavía en el Ajax, será el relevo de Nélson Semedo en los planes de Ronald Koeman.

04.25: Otamendi firma con el Benfica hasta 2023. El central argentino abandona el Manchester City para iniciar una nueva aventura en el fútbol portugués.

@Notamendi30 assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2023!#DeTodosUm pic.twitter.com/kFKgo84XG9 — SL Benfica (@SLBenfica) September 29, 2020

04.15: Clemente Rodríguez es el nuevo refuerzo de Deportivo Merlo. El defensor de 39 años es el futbolista que más partidos ha disputado en Libertadores con la camiseta de Boca Juniors.

03.55: El Elche anda tras los pasos de Guido Carrillo, que está a punto de rescindir su contrato con el Southampton, pero su salario se antoja un problema para el cuadro ilicitano.

03.40: Valentin Rosier no ha terminado de cuajar en el Sporting de Portugal y todo parece indicar que este curso jugará en el Besiktas.

03.05: El colombiano Andrés Solano, que milita en el filial del Atlético de Madrid, está a punto de hacer las maletas para jugar en el FC Barcelona B, tal y como informa 'Mundo Deportivo'.

02.50: El mercado llega a su fin y el Manchester United trabaja a fondo para dar dos golpes sobre la mesa antes de su cierre con los fichajes de Alex Telles y Edinson Cavani.

02.35: Mouctar Diakhaby podría cambiar de aires antes del cierre del mercado de fichajes. De acuerdo a 'France Football', el PSG estaría muy interesado en hacerse con los servicios del jugador del Valencia.

02.20: De acuerdo con 'ESPN', Juan Carlos Osorio está muy contento en Atlético Nacional y no tiene la mínima intención de abandonar el club. En México se habla de que Toluca anda tras el colombiano.

02.00: Antonio Luna ya trabaja en su rescisión con el Levante, con el que se reunió este martes. El Girona, una de sus alternativas una vez quede libre.

01.40: El Manchester United pretende reventar el mercado. El cuadro británico planea los fichajes de Alex Telles y Edinson Cavani en estos últimos días.

01.25: El Milan, a por Fotis Pseftis, el joven portero griego que destaca en las inferiores de su país. Tiene solo 17 años...

00.50: El Milan centra sus esfuerzos en este final de mercado en incorporar a un central y a un centrocampista. Bakayoko y Tomiyasu, los preferidos.

00.30: La Premier League acecha a Marc Roca. El español puede abandonar el RCD Espanyol en este mercado y el fútbol inglés es una opción que seduce.

00:10: Ferran Corominas 'Coro' vuelve a España de la mano del Atlético Baleares. El conjunto insular hizo oficial el fichaje del veterano jugador que estuvo en Chipre y en la India.

Estos son los rumores y fichajes más importantes del día de ayer:

- OFICIAL: el City ficha a Rúben Dias. El acuerdo con el Benfica se confirma y Otamendi se marcha al cuadro lisboeta.

- Niegan la puja por Dembélé del Manchester United. Lo que sí habrían hecho los ingleses es otro ofertón por Jadon Sancho, su objetivo soñado desde hace tiempo.

- El Leicester ficha a Fofana por 35 millones de euros. El central aterriza en el combinado inglés procedente del Saint-Étienne.

- La Sampdoria inscribe a Keita Baldé en la Serie A. El futbolista hispanosenegalés jugará en Italia hasta junio de 2021 en forma de préstamo.

- El Madrid busca salida para alguno de sus cuatro delanteros. Pero pasan los días y Zidane podría quedarse en la plantilla con Karim Benzema, Luka Jovic, Borja Mayoral y Mariano