Actualidad del mercado de fichajes a 4 de agosto de 2020

11.10: El Reims cede a Nkada al Aalborg. El club danés ya le ha dado la bienvenida.

10.50: Smalling dejó unas palabras para la Roma. "Estoy destrozado por no poder terminar la temporada aquí", escribió en sus redes.

10.00: Emi Martínez deja abierta una puerta a Independiente. "No descarto regresar, me formaron como portero", dijo el del Arsenal.

09.15: El Bayern y Alaba han cerrado un pacto: no hablarán del futuro del defensa hasta que concluya la Champions.

08.25: El United mete la directa hacia Gabriel, defensa del Lille. Ed Woodward se reunirá con sus agentes para hablar de un posible futuro en Old Trafford.

08.00: El Real Valladolid quiere un refuerzo de garantías para su delantera de cara a la temporada 2020-21 y parece que Ante Budimir es el preferido por la directiva pucelana.

07.20: Maradona suspira por Christian Cueva. El 'Pelusa' quiere al peruano, que está libre, para su Gimnasia La Plata.

06.40: Sporting Cristal fulmina al problemático Ray Sandoval. El cuadro peruano se lo quitó de encima tras ser detenido.

06.00: Gio Zarfino, a un paso del Tenerife. El uruguayo podría cambiar el Extremadura por el conjunto 'chicharrero'.

05.20: Modric deja sin sitio a Odegaard. El croata, que reaccionó en la recta final, hace que el noruego no tenga sitio de cara a la próxima temporada.

04.40: Pepe seguirá en Gremio hasta 2024. El conjunto brasileño renueva con la entidad hatsa diciembre de 2024.

RENOVADO!

O atacante Pepê assinou novo vínculo com o Tricolor até o final de 2024! Leia mais sobre os detalhes da renovação: https://t.co/lCEt8HVrF3#VamosTricolor #oPesoDaTradição pic.twitter.com/UykeoJ3rDG — Grêmio FBPA (@Gremio) August 3, 2020

04.00: El Chelsea va a por Reguilón. Los 'blues' pretenden ofrecerle al Madrid 25 millones por el lateral, cedido actualmente en el Sevilla.

03.20: El Marítimo anuncia la llegada de Vidigal. El cuadro portugués tiene nuevo entrenador, que firma por dos temporadas.

02.40: Kovac quiere recuperar al Jovic del Eintracht. El técnico habría convencido al serbio para que se uniese al proyecto del Mónaco.

02.30: El Sevilla pone precio a Diego Carlos. Los hispalenses podrían sentarse a escuchar ofertas superiores a los 60 millones de euros.

02.15: "Marco Ruben tiene las puertas abiertas". Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central, dejó claro que puede volver al 'Canalla' cuando quiera.

02.00: Chris Smalling no estará en el duelo de la Roma ante el Sevilla en Europa League. El Manchester United no ha prolongado la cesión del defensor al conjunto italiano y no ha sido inscrito en la competición.

01.45: Tras su descenso al Championship, el Bournemouth puede vivir una auténtica revolución en su banquillo. Eddie Howe, técnico del equipo hasta el pasado domingo, podría tomarse un año sabático. Mientras tanto, la entidad pensaría en John Terry para ocupar el sitio que ha dejado.

01.30: Un intermediario ha ofrecido a Samuel Umtiti a la Roma ante las complicaciones de los italianos para cerrar la llegada de Jan Vertonghen.

01.15: El futuro de Takefusa Kubo podría resolverse esta misma semana. El japonés tiene muchos pretendientes, pero parece que el Villarreal ha tomado la delantera.

01.00: Según informa el diario 'Sport', Monchi sigue los pasos de un Malcom que estuvo a punto de fichar cuando él era director deportivo de la Roma.

00.45: El Espanyol Femenino anunció la contratación de Nadezhda Karpova. La delantera rusa firma hasta junio de 2021.

00.35: Jorge Jesus, nuevo técnico del Benfica, no quiso pronunciarse sobre la posible llegada de Edinson Cavani al conjunto portugués.

00.25: Ivan Rakitic parece que tiene pie y medio fuera del Barcelona para la próxima temporada. Aunque el Sevilla parece el destino más probable, el Arsenal quiere meterse en la ecuación.

00.05: Jack Grealish puede dar el salto definitivo a su carrera este verano. Tanto el Manchester United como el Arsenal pujan por la gran estrella del Aston Villa el año de su consagración.

Estos son los rumores y fichajes más importantes del día de ayer:

- Kai Havertz no jugará la próxima temporada en las filas del Bayern de Múnich. El alemán, camino del Chelsea, fue descartado por Uli Hoeness tras la llegada de Leroy Sané.

- Rafa Márquez se encuentra sacándose el carnet de entrenador UEFA Pro y para ello tiene que pasar un tiempo de prácticas. Los grandes beneficiados serán los cadetes del Alcalá, donde pasará los próximos meses.

- Willian saldrá del Chelsea. El atacante ha rechazado la última oferta de renovación del equipo inglés y estaría ya negociando con el Arsenal.

- El ex entrenador del Almería Mário Silva ya ha encontrado un nuevo equipo. Ha llegado a un acuerdo con el Rio Ave de la Liga Portuguesa.

- El Albacete renueva a Lucas Alcaraz. El granadino seguirá una temporada más al frente del equipo tras conseguir la salvación.

- El Cagliari tiene nuevo técnico. Eusebio Di Francesco firma hasta 2022.