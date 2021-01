Actualidad del mercado de fichajes a 7 de enero de 2021

13.35: Royston Drenthe vuelve al fútbol español. Militará en el Racing Murcia. El controvertido equipo murciano ya tiene su fichaje de renombre, tras varios intentos fallidos. Llega procedente del modesto Kozakken Boys neerlandés.

13.05: Antonio Conte se refirió a la posible salida de Eriksen: "El club sabe exactamente qué hacer", dijo tras el choque entre la Sampdoria y el Inter.

12.10: Wijnaldum rechazó la última propuesta de renovación del Liverpool. El Barça se mantiene al acecho.

11.25: El Celta busca nuevos destinos para Sáenz y David Costas. El club estaría interesado en liberar masa salarial para fichar a un delantero.

10.45: Cutrone vuelve a los Wolves. El club inglés anunció que finaliza su cesión en la Fiorentina.

09.30: Andrea Pirlo habló del futuro de Paulo Dybala. "¿Si renovará? Yo no puedo intervenir...", dijo tras el Milan-Juventus.

08.40: Las posturas entre el Real Madrid y Sergio Ramos por su renovación, cada vez más enfrentadas. Asegura 'AS' que el principal motivo es la rebaja salarial del 10% que el club quiere aplicar en los jugadores.

07.45: El Atleti, tranquilo: Simeone no se va. Según 'AS', el cuadro rojiblanco no contempla su adiós y pretende ampliar su vinculación con el técnico.

06.50: Pedri da motivos a Messi para quedarse. El tinerfeño sigue conectando con Leo en el campo y puede cambiarle la idea de salir del club.

06.00: Sornoza, a un paso de Tijuana. Según 'EFE', los 'Xolos' están cerca de cerrar la cesión con Corinthians.

05.25: Cocca confirma que busca un refuerzo para la delantera. Furch sufrió una grave fractura en un tobillo y Atlas busca un recambio.

04.45: Una leyenda del United y ex compañero de Beckham, cerca de dirigir al Inter Miami. Sgún 'Sky Sports', Phill Neville podría recalar en el equipo estadounidense.

04.00: Atento, Barça; Depay podría seguir en el Lyon hasta final de temporada. El holandés, tras ganar al Lens, no descartó esa posibilidad.

03.05: El PSV hizo oficial que el ex jugador Ruud van Nistelrooy tomará las riendas del filial del club neerlandés.

The next for a legend...

Our new PSV U21 coach next season: @RvN1776 ! #PSV2021 pic.twitter.com/ZhxcI172nW — PSV (@PSV) January 6, 2021

01.30: Según informó 'Tuttosport', la Juve querría hacerse con los derechos de José Juan Macías, el nuevo Kun mexicano, tal y como lo denominó el portal italiano.

00.45: Hárrison Mojica, nuevo jugador de Millonarios. El futbolista, que pertenece a Jaguares, firma por un año con opción de compra y se convierte en el tercer refuerzo de los 'embajadores' para 2021.

Estos son los rumores y fichajes del mercado en el día anterior:

- Aleñá, cedido al Getafe. El Barça confirmó su salida y especificó que serán los azulones los que se hagan cargo de su ficha íntegra.

- Ramos no tiene ninguna oferta del PSG. Sergún informa Manolo Lama, el sevillano lo desmiente y también añade que todavía espera la oferta formal del Madrid para renovar.

- La Juventus, inmersa en la 'operación salida'. Rabiot, Bernardeschi y Khedira podrían salir este invierno.

- El PSG busca salida a Julian Draxler y 'novias' no le faltan. Se avecina pelea por el mediapunta. Arsenal y Bayer Leverkusen serían los más interesados en el alemán.

- Guardiola lo tiene claro: "De Bruyne se quedará". A pesar de que rechazó la primera oferta de renovación, el técnico confía en la continuidad del belga.