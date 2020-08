Actualidad del mercado de fichajes a 9 de agosto de 2020

19.00: La 'operación salida' ya ha comenzado en el Espanyol. Naldo, Calleri, Ferreyra e Iturraspe han dicho adiós en silencio.

18.45: Sancho está más cerca que nunca del Manchester United. Los jugadores 'red devils' ya le habrían incluido en el grupo de Whatsapp.

18.20: La continuidad de Jesús Vallejo se complica por momentos. El precio que pide el Real Madrid es inasumible para el Granada.

17.50: El Manchester United ya tiene un plan para la portería. En la 2020-21 estará David de Gea y, a partir de entonces, Dean Henderson.

17.30: La Roma ya le busca acomodo a Pau López. El portero no ha convencido en su única temporada en las fias del conjunto italiano.

17.10: El Chelsea pone en venta a Rüdiger. El conjunto 'blue' necesita efectivo para costear los fichajes y el defensa será una de las bajas.

16.50: OFICIAL: la Ponferradina acuerda con el Watford la cesión de Elitim. El extremo colombiano llegó al conjunto español cedido por el conjunto inglés para la próxima temporada.

16.30: Setién podría tener a Fabián en el Barça... pero él mismo lo impidió. Fabián Ruiz se fue al Nápoles por 30 millones de euros, pero un año antes pudo ser del Barça por un precio muy inferior. El propio Setién frenó la operación.

16.15: La renovación de Ibra, inminente. El Milan está a punto de llegar a un acuerdo con el veterano delantero, que podría firmar el nuevo contrato dentro de unos días.

15.45: Nicolás Otamendi podría poner punto y final a su etapa de cinco años en el Manchester City. El Valencia podría recuperar al argentino por 10 millones.

15.30: Willian se despidió del Chelsea. Mandó un último mensaje a la hinchada 'blue' a través de sus redes sociales.

15.10: La Real Sociedad sigue inmersa en las renovaciones de su plantilla de cara al futuro. El próximo en hacerlo será Aritz Elustondo, que firmará hasta 2024.

14.45: El Betis sigue trabajando en las oficinas del Villamarín para la planificación. El club busca recuperar a Ismael Gutiérrez y se ha interesado en Lautaro Gianetti.

14.20: Mourinho sigue pensando en Callum Wilson. El entrenador portugués ve en el delantero del Bournemouth al hombre ideal para reforzar el ataque del Tottenham.

14.00: El Sevilla quiere fichar a Ivan Rakitic para la próxima temporada, pero Monchi, director deportivo del conjunto hispalense, lo ve "difícil por no decir imposible".

13.30: La temprana eliminación de la Juventus a manos del Lyon puede derivar en la marcha de Cristiano. Mendes se reunirá con el PSG para tratar su posible salida.

12.50: Cavani es el objetivo más ambicioso del Benfica para la próxima temporada. Jorge Jesus aseguró que están haciendo todo lo posible para fichar al uruguayo.

12.30: Ariedo Braida tiene muchos pretendientes en el fútbol italiano. El que fuera asesor del FC Barcelona podría acabar en la secretaría técnica de la Juventus.

12.00: Pedro ya se ha despedido de las filas del Chelsea. El jugador español dejó un mensaje en sus redes sociales para decir adiós.

11.35: Angel Gomes se convierte en nuevo jugador del Lille. La joven promesa llega gratis después de desechar la renovación del Manchester United y se marcha cedido al Boavista.

11.20: El Watford ya le pone precio a Ismaïla Sarr ante el interés del Liverpool. El conjunto británico pide 45 millones de euros para dejar salir a su estrella.

11.00: Lacazette está muy pendiente de la renovación de Aubameyang. De cerrarse, podrá marcharse al Atlético de Madrid este verano.

10.30: Odegaard está a la espera del Real Madrid. El club blanco debe dar el visto bueno a una nueva cesión del noruego a la Real Sociedad.

09.55: Julian Nagelsmann, entrenador del RB Leipzig, desveló que tiene un acuerdo con el Real Madrid: "Tengo un acuerdo por si necesita entrenador y yo estoy disponible".

09.30: Paços de Ferreira negocia la vuelta al fútbol de Coentrao. Tras disfrutar de un año sabático, el ex jugador del Real Madrid podría volver a vestirse de corto a sus 32 años.

09.00: El Famalicao ha anunciado el fichaje de Diego Batista, que llega al conjunto portugués procedente del Benfica. El joven medio de 20 años ha firmado un contrato de tres temporadas.

08.30: Ryan Sessegnon tienen un nuevo candidato. El Ajax se ha sumado a la larga lista de equipos interesados por el jugador del Tottenham.

07.55: El Celta apunta en su agenda el nombre de Jonathan González. El Celta de Vigo peina el mercado en busca de un refuerzo de garantías para su centro del campo. El mismo podría ser el mexicano Jonathan González, actual futbolista de Monterrey.

07.20: Stiven Plaza, cedido al Trabzonspor. El Trabzonspor comunicó que ha alcanzado un acuerdo con el Valladolid para la cesión de Stiven Plaza. El ecuatoriano jugara en Turquía durante las dos próximas campañas.

06.30: Así está el mercado en Independiente. El 'Rojo' se interesa en Boselli y persiste por Iván Marcone.

05.45: Lingard, el próximo en salir de Old Trafford. Según 'The Guardian', el United quiere dar salida al atacante, que no ha rendido al nivel esperado.

04.50: Friedkin quiere a Boban en la directiva de la Roma. El estadounidense piensa en él para que mande en el cuadro italiano.

03.40: Mourinho tendrá a su centrocampista más deseado. Pierre-Emile Hojbjerg, del Southampton, a un paso del Tottenham.

03.00: Callejón se despidió del Nápoles en el Camp Nou. El motrileño pudo haber jugado su último partido con los italianos ante el Barça.

02.15: Gallardo elige al sustituto de Martínez Quarta. El 'Muñeco' asume la marcha del jugador y piensa en el canterano Augusto Aguirre.

01.30: Boca anuncia la renovación de Tévez. El 'Apache' seguirá ligado al 'Xeneize' una temporada más, incluso puede ampliar el contrato seis meses más.

00.30: Pochettino, ¿destino Roma? El técnico argentino, en las quinielas para dirigir a la Juve, suena como sustituto de Fonseca.

Estos son los rumores y fichajes más importantes del día de ayer:

- OFICIAL: Andrea Pirlo, nuevo entrenador de la Juventus. A pesar de que el 30 de julio fue anunciado como entrenador del filial, el ex futbolista ha firmado hasta 2022 como nuevo técnico del primer equipo.

- Edinson Cavani está analizando su futuro y lo que hacer en la próxima temporada. El periodista italiano Tancredi Palmeri publicó este sábado que ya habría un acuerdo entre el uruguayo y el Benfica.

- Chelsea e Inter se ponen a la cola por Ter Stegen. 'Blues' y 'nerazzurri' querrían boicotear su posible renovación con el FC Barcelona.

- Jason Tindall, ayudante de Howe, nuevo técnico del Bournemouth. Tras certificar su descenso a Segunda, el Bournemouth ya le ha encontrado sustituto a Eddie Howe.

- En el FC Barcelona están interesados en Eric García, jugador del Manchester City. Eso sí, advierte 'Mundo Deportivo' que no piensan cometer locuras por él.