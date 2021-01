Actualidad del mercado de fichajes a 17 de enero de 2021

12.50: En el RB Leipzig se avecina un fuga de cerebros. Hay varios jugadores de la primera plantilla que podrían salir en el próximo mercado de verano.

12.30: ¿Pueden las lesiones truncar el futuro de Sergio Ramos? PSG y United están interados, pero ya llevan tres lesiones. Su renovación con el Madrid sigue estancada.

12.00: El Cagliari ha informado este domingo de que ha logrado la cesión de Alfred Duncan. El jugador se compromete en calidad de cedido y deja la Fiorentina hasta el final del curso.

11.30: A Franco Vázquez no paran de llegarlo ofertas y en las últimas horas se ha conocido el nombre del Parma como uno de los candidatos a hacerse con sus servicios.

11.00: El entrenador del Udinese Gotti tiene un pie fuera del equipo. La última derrota sería el detonante, pues solo ha logrado un punto de los últimos 15 posibles.

10.30: La Premier le echa el ojo a Diagne. El atacante del Galatasaray, en el radar del West Bromwich Albion.

09.10: El City medita renovar a Agüero, pero con una condición. Si quiere seguir, tendría que aceptar cobrar la mitad...

08.50: Özil se despedirá del Arsenal este domingo. Acudirá por última vez a las instalaciones de los 'gunners' para decir adiós a sus compañeros. El Fenerbahçe le espera.

07.55: El Atleti echa el cierre al mercado. Tras la incorporación de Moussa Dembélé y las salidas de Diego Costa y Manu Sánchez, el Atlético de Madrid da por cerrada su plantilla para la segunda mitad de temporada. Solo podría producirse la posible baja de Saponjic, que no tiene intención de abandonar el club.

07.10: Bombo a lo importante: las dos renovaciones a las que da prioridad el Bayern. El Bayern de Múnich trabaja también en la oficina en pleno mercado invernal. Las renovaciones de Leon Goretzka y Jamal Musiala, los dos retos pendientes para la directiva del cuadro bávaro.

06.30: El West Ham, dispuesto a rascarse el bolsillo por Sanson. El West Ham quiere dar el golpe en el mercado invernal y lograr una incorporación sonada para su centro del campo. Morgan Sanson, jugador del Olympique de Marsella, es el gran deseado.

05.20: El pago al Madrid por Achraf, retrasado por la crisis en el Inter. El Inter de Milán, con serios problemas económicos por la crisis, se ha visto obligado a aplazar el primer pago por Achraf Hakimi al Real Madrid.

04.35: El Benfica renueva a su promesa Rafael Rodrigues. El Benfica se ha asegurado el futuro con la renovación de Rafael Rodrigues. El jugador, de solo 18 años, firmó la prolongación de su contrato con el conjunto lisboeta.

03.10: El West Brom toca a la puerta de Okay. Okay Yokuslu cuenta con un interés especial en la Premier League del West Bromwich Albion. El turco no es titular con Eduardo Coudet y podría aprovechar el mercado invernal para su salida.

01.55: El RB Leipzig cede a Eric Martel al Austria Viena. Eric Martel, central internacional con la Selección Sub 19 de Alemania, se marcha cedido al Austria Viena del RB Leipzig hasta el 30 de junio de 2022.

00.40: Mourinho quiere reunirse con Di María. Ángel Di María acaba contrato con el PSG este verano y según 'Express', José Mourinho le quiere de vuelta con él. El portugués quiere revivir en el Tottenham el idilio con el argentino, al que fichó del Benfica cuando estaba en el Real Madrid.

Estos son los rumores y fichajes del mercado en el día anterior:

- Una publicación en Instagram con el escudo del Fenerbahçe y el nombre de Özil. Lo hizo el primo del futbolista del Arsenal para dejar claro dónde jugará el alemán.

- Según informa 'Corriere della Sera', Inter de Milán y Atalanta podrían dar el bombazo en el mercado en forma de intercambio con Eriksen y el Papu Gómez.

- El Bayern de Múnich ha cedido a Dajaku, de tan solo 19 años, al Union Berlin, donde podrá debutar en la Bundesliga. Su contrato tendrá vigencia hasta final de temporada.

- 'Superdeporte' publica que el Valencia se ha fijado en Florentino Luís. Con solo 21 años, apenas ha jugado seis partidos tras llegar el pasado verano desde el Benfica.

- Rafinha podría volver al Schalke 04, donde pasó cinco años de su carrera. El lateral brasileño milita en el Olympiacos y vería con buenos ojos regresar a la Bundesliga.