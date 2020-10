Actualidad del mercado de fichajes a 4 de octubre de 2020

16.30: Justin Kluivert podría salir en breve de la Roma. El RB Leipzig estaría ultimando las negociaciones para llevarse cedido al extremo, que busca un impulso tras desaparecer del equipo de Fonseca.

16.20: Valentín Vada jugará esta temporada en el Tenerife. Este domingo, el club insultar anunció la incorporación del centrocampista argentino en calidad de cedido desde el Almería.

16.05: El centrocampista del Sporting CP Wendel está a punto de marcharse al Zenit. Según 'TMW', el acuerdo entre las partes sería total. 20 'kilos' pagarían los rusos a los lusos por el brasileño.

15.45: Los mercados de fichajes de Países Bajos, Armenia y Angola mantendrán sus mercados de fichajes abiertos después de este lunes. Este día es la fecha que se habían marcado como límite.

15.30: Diogo Dalot, otrora pretendido por el Barcelona, es nuevo jugador del Milan. El conjunto 'rossonero' ha conseguido la cesión del jugador del Manchester United.

15.10: A Memphis Depay no le ha sentado nada bien que su presidente le coloque el cartel de intransferible, conque ha llegado a un principio de acuerdo con el Barcelona para su fichaje.

14.00: El Barcelona anunció su lista de convocados para el partido de este domingo en el Camp Nou ante el Sevilla. En ella resalta el último fichaje azulgrana, Serginho Dest.

13.30: Más cerca la llegada de Moise Kean al PSG como cedido procedente del Everton. Se trata de la incorporación que pedía Tuchel como suplente de Icardi. Ocupará el lugar de Choupo-Moting.

12.50: Choupo-Moting está cerca de convertirse en incorporación para el Bayern. Su papel sería secundario, para cubrirle las espaldas a Lewandowski, que es el delantero titular de Flick.

12.15: El Eibar logró imponerse al Real Valladolid y sumó la primera victoria de la temporada en Liga. Los fichajes del equipo 'armero' empiezan a ser rentables tras mercado irregular.

11.45: El Tottenham y el Villarreal ya han llegado a un acuerdo. El defensa Foyth jugará en el equipo castellonense en calidad de cedido durante esta temporada y existe una opción de compra.

11.00: Un equipo de la Premier League quiere a Kondogbia. Un intermediario ha viajado hasta Valencia para hablar directamente con el futbolista y para tratar de convencerle.

10.05: El Betis no se olvida de Juan Miranda. Según 'ABC de Sevilla', los verdiblancos hablarán con el Barça de las condiciones de una posible cesión.

09.30: Brunetta se marcha cedido al Parma. Atrás deja Godoy Cruz. Los italianos tienen, además, una opción de compra sobre el jugador.

08.45: El Barça hace una nueva oferta al City por Eric García... ¡pero más baja! Pasa de los 8 millones fijos a 5.

07.50: Con la más que posible salida de Martínez Quarta, Marcelo Gallardo ahora tiene el dilema de encontrar un sustituto para el defensor argentino.

07.10: Mazatlán despidió este sábado al entrenador Francisco Palencia por los malos resultados en las primeras 13 fechas del Torneo Apertura 2020.

06.30: El futuro de Nikola Kalinic está en el Besiktas. Según señala 'AS', el croata a dado su visto bueno a la oferta presentada por el cuadro turco, que pagará al Atlético de Madrid un millón de euros por su traspaso.

05.10: El Bayern de Múnich, que aspiraba a la cesión con opción de compra de Hudson-Odoi, recibió un nuevo "no" del Chelsea por el joven jugador inglés.

04.30: Dalbert Henrique, que no consiguió acoplarse al Inter de Milán, probará a préstamo en el Rennes. Pasará una temporada cedido en la Liga Francesa, donde ya tuvo una participación en el Niza.

04.00: El PSG no tira la toalla por Antonio Rüdiger. El fichaje de Thiago Silva, precisamente ex jugador parisino, le está quitando protagonismo en el Chelsea.

03.30: Cristhian Stuani, el gran objetivo del Espanyol antes del cierre del mercado. Confían los 'pericos' en quitárselo al Girona.

03.00: Thomas, en la agenda del Chelsea, si el Arsenal, ex pretendiente del jugador del Atleti, se llevase a Jorginho.

02.30: Ben Godfrey está a 30 millones del Everton. Es la cantidad que pide el Norwich City por su jugador, y que los 'toffees' parecen dispuestos a pagar.

02.00: El agente de Cavani ha confirmado que su próximo club será el Manchester United.

01.30: Dembélé #SeQueda, que diría aquél. Según la 'SER', habría declinado la oferta del United.

01.00: David Carmona, nuevo refuerzo del Real Betis para su filial, el Betis Deportivo. Llega a coste cero, tras rescindir su contrato con el Cádiz.

00:30: Tiago (que no Thiago) Silva, nuevo fichaje del Olympiacos griego. Llega procedente del Nottingham Forest inglés. Ambos clubes son del mismo propietario, Evangelos Marinakis.

Estos son los rumores y fichajes más importantes del día de ayer:

- Lucas Torreira pasó el reconocimiento con el Atlético de Madrid. Eso sí, el del Arsenal no firmará hasta que se produzcan salidas...

- El PSG, a por Perisic y Brozovic. Leonardo se reunirá con sus agentes para intentar cerrar la plantilla en el mercado.

- Según 'ESPN', el Manchester United ya ha llegado a un acuerdo con Cavani. El uruguayo viajará este domingo y firmará para las dos próximas temporadas.

- OFICIAL: el Rennes comunica que ha llegado a un acuerdo para la cesión de Daniele Rugani para esta temporada.

- Si el United no tira ya la toalla por Sancho es porque es obsesión. Michael Zorc volvió a asegurar que el inglés no saldrá del Borussia. "Sancho es nuestro jugador y tiene un contrato de larga duración aquí. Está enfermo, no tiene nada que ver con un traspaso. Es por eso que no ha jugando", sentenció en 'Sky Sport'.