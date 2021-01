Acuerdo total entre el Barça y Eric García

Eric García será jugador del FC Barcelona. La cuestión ahora es el cuándo. 'Sport' publica en su portada que la entidad azulgrana ha alcanzado un acuerdo con el futbolista para su incorporación como agente libre.

Recordemos que el central terminaba contrato el próximo 30 de junio, así que el Barça comenzó a negociar con Eric García y su agente para asegurarse que le dieran el "sí" a partir de este 1 de enero.

Técnicamente, el club lo puede anunciar desde ya, aunque el acuerdo no podrá rubricarse hasta que no se celebren las elecciones del próximo 24 de enero. La Junta Gestora no tiene potestad para ello, así que hay que esperar al nuevo presidente.

No obstante, cuenta el citado medio que el deseo del Barça es adelantar su llegada a este mes de enero. Las condiciones del contrato de Eric García están pactadas, pero de hacerse así, también habría que convencer al Manchester City.

El pasado verano, la directiva azulgrana ya intentó la llegada del central de 19 años, pero el Manchester City rechazó los diez millones de euros que se ofrecieron. Tres meses después y siendo conscientes de que en seis se irá gratis, el Barça cree estar en mejor posición para abaratar su salida.

Los 'culés' son conscientes de que la situación de su defensa es dramática y el fichaje de Eric García se antoja indispensable para cubrir la grave lesión de Gerard Piqué. Lo que está por ver es la capacidad económica con la que cuenta el club para acometer la operación.

Si esto sucede, tendrá que ser de igual modo a partir del 24 de enero. Entonces habrá un margen de solo una semana para que el Ciy deje marchar al jugador. Bartomeu no pudo hacerlo en verano y esta tarea será para el próximo presidente del FC Barcelona.