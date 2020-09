Acuña promete trabajo para entrar en el once de Lopetegui

El lateral izquierdo argentino Marcos Acuña ha declarado este lunes, en su presentación como futbolista del Sevilla, que lo "han tratado muy bien" desde que llegó a la capital hispalense hace aproximadamente una semana, lo que lo "hace sentir muy cómodo".

"He hablado con el entrenador y me ha explicado cómo quiere que juegue. Nunca me veo dentro de los once porque para eso hay que trabajar", ha comentado sobre su relación con Julen Lopetegui Acuña, quien participó la semana pasada en la concentración del plantel sevillista en la provincia de Alicante.

Al ex jugador del Sporting de Portugal ha alabado el "grupo muy unido" que se ha encontrado en un "club impresionante" donde nota "un cambio muy grande desde donde estaba: es un gran salto en mi carrera venir aquí y espero lograr grandes cosas", dijo.

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha indicado que Marcos Acuña viene a reforzar el puesto del lateral izquierdo después de la salida de (Sergio) Reguilón" y ha alabado a un jugador que "ya tiene experiencia en Europa".

"Es distinto a Reguilón, pero con una vocación ofensiva importante y buenos conceptos defensivos", manifestó Monchi sobre el zaguero de Zapala (Neuquén).