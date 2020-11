Acuña, soldado de Lopetegui: "Me apunto de lo que quiera"

El Sevilla no ha comenzado bien en Liga, pero espera reencontrar sensaciones en Champions frente al Krasnodar en su tercera cita de Champions. Acumula cuatro puntos tras los dos primeros compromisos. Acuña valoró la actualidad hispalense en su entrevista con 'AS'.

"Los resultados no son los que esperábamos. Uno siempre aspira a ganar todos los partidos. Pero el equipo hace muchas cosas bien y los resultados van a llegar porque trabajamos para ello", aseguró.

No cree que el cansancio sea el motivo: "Tenemos varias competiciones, pero no creo que el cansancio tenga una excusa. Un profesional tiene que estar preparado para jugar cada tres días".

Sobre si prefiere jugar de lateral o de mediocentro, Acuña reconoció que todavía cree que rinde mejor en el medio, pero no se cierra puertas. Incluso a jugar como extremo: "Me apunto de lo que quiera. También he jugado por la derecha y de central".

Y cerró sobre sus ganas de jugar con el Ramón Sánchez-Pizjuán. "No sé dedir todavía cómo es el ambiente porque por culpa de la pandemia no se puede jugar con gente en los estadios. No lo he podido sentir, pero me han dicho mis compañeros que el ambiente es espectacular. Un poco como Buenos Aires, puede ser", finalizó.