Acuña ve al Albacete preparado "para tres partidos a la semana"

Carlos Javier Acuña, delantero del Albacete, aseguró este miércoles que tanto él como sus el resto de miembros de la plantilla blanca están "preparados para jugar tres partidos a la semana" en una vuelta a la competición que todavía no tiene fecha concreta.

No obstante, ha coincidido con la opinión de su técnico, Lucas Alcaraz y su compañero, Manu Fuster, quienes subrayaban recientemente que "necesitamos al menos seis semanas para prepararnos y jugar con esa frecuencia".

"Si jugadores que suelen hacerlo tantas veces durante una semana lo piden porque lo ven necesario, imaginad nosotros, que no solíamos hacerlo; comparto lo que piensan mis compañeros y para eso estamos entrenando", ha recalcado.

El futbolista paraguayo se ha referido a ese regreso a los entrenamientos, afirmando que es "feliz" por este hecho, pero destacando que esta nueva etapa le está resultando "rara por la manera de entrenar" de forma individual.

Los primeros ejercicios de esta nueva normalidad diaria se han centrado "en lo físico y en volver a hacernos al balón y a las dimensiones del campo", ha relatado un ‘torito’ que no pudo hacer pretemporada esta campaña y que ahora, reconoce, le está resultando "fenomenal" esta "minipretemporada".

Entre lo más "extraño" para Acuña se encuentra la relación que ahora debe mantener con sus compañeros, ya que echa de menos "pasar momentos con ellos en el vestuario haciendo bromas, poniendo música y bailando", costumbres que ahora son inviables debido a que deben mantener una distancia de seguridad.

También ha coincidido con Fuster en su respuesta a si tiene miedo al contagio, al contestar que "no". "Pero sí respeto a un virus que está afectando a nivel mundial, aunque si las cosas se hacen bien no tiene por qué haber problemas".

Preguntado por cómo se encuentra en un club como el albaceteño, ha respondido que "he sentido que la gente me ha dado cariño y me ha apoyado mucho desde el principio" y, por ello, confía en quedarse "muchos años en el Albacete y, si puede ser, acabar mi carrera profesional aquí", ha deseado.