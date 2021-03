Acusan a diputados de ocultar intereses al cambiar el nombre de Maracaná

Los diputados que aprobaron la ley que rebautiza el Maracaná como estadio 'Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé' tan solo quieren explotar el nombre del mayor jugador de todos los tiempos y ocultan ese interés, denuncian los familiares de Mario Filho, el periodista que aún da nombre al templo futbolístico.

"El nombre de Pelé es una fábula de dinero. Ellos no están haciendo eso para rendirle un homenaje sino para explotar el nombre del mejor jugador de todos los tiempos", dijo en entrevista con 'EFE' Mario Rodrigues Neto, nieto de Mario Filho y portavoz de la familia.

"Todo lo que fue hecho por mi abuelo no será borrado por un bolígrafo (usado para firmar la ley) de personas que quieren sacar algún provecho económico con ese cambio de nombre y ocultan sus intenciones", agregó el nieto de Mario Filho.

El legendario estadio brasileño fue inaugurado hace 70 años para ser sede de la Copa del Mundo de 1950 y en 1966 fue bautizado con el nombre de 'Periodista Mario Filho', quien fue el principal impulsor de la idea de que Brasil construyera el mayor estadio del mundo para ese Mundial y defendió que el mismo fuera erguido en Maracaná, un céntrico barrio de Río de Janeiro.

Pero la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro aprobó hace exactamente una semana una polémica ley para rebautizar el estadio como supuesto homenaje a Pelé.

Pese a que los legisladores destacaron que se trata de un merecido homenaje en vida al tres veces campeón mundial, la ley generó una intensa polémica debido a que deja en el olvido al periodista sin el que no existiría el Maracaná, estadio que ha sido escenario de las finales de dos Mundiales (1950 y 2014) y de unos Juegos Olímpicos (2016).

El cambio del nombre del estadio, que depende ahora de que la ley sea sancionada por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, ha sido criticado no solo por los familiares de Mario Filho sino también por historiadores y por gran parte de la prensa.

El autor de la ley, el diputado izquierdista André Ceciliano, alega que el complejo deportivo que alberga el estadio Maracaná, que incluye el gimnasio Maracanazinho, el parque acuático Julio Delamare y la pista de atletismo Célio de Barros, mantendrá el nombre de Mario Filho y seguirá homenajeando al periodista.

El proyecto fue votado como urgente en mitad de la pandemia

Según Mario Rodrigues Neto, tan solo un interés comercial justifica que los diputados se reúnan en momentos en que Brasil vive el peor momento de la pandemia del COVID-19, con los hospitales colapsados y el país en una grave crisis, para votar en "régimen de urgencia" un proyecto para cambiarle el nombre a un estadio.

"Al comienzo quedé triste, pero después me puse a pensar en lo que había motivado a esos diputados y concluí que su intención es explotar comercialmente la marca de Pelé", afirmó.

Mario Rodrigues Neto admite que Pelé merece todo tipo de homenaje pero se pregunta por qué se usa el nombre de una persona viva para bautizar una obra pública, algo que no ha hecho con su estadio ni Santos, club en que el tres veces campeón mundial se hizo leyenda.

"Espero que Pelé no se haga muchas ilusiones porque la intención no es homenajearle", agregó antes de pedir que el propio ex futbolista se pronuncie para rechazar la idea y que el gobernador de Río de Janeiro vete la ley.

"El lado positivo de esto fue la gran repercusión y la intensa movilización de la prensa y de personas, no sólo en Brasil sino también en países como España y México, que criticaron la iniciativa y salieron en defensa de mi abuelo", dijo.

Entre los diputados que firmaron como coautores del proyecto de ley está el ex futbolista Bebeto, titular de la Selección que conquistó el Mundial de Estados Unidos 1994.

"Que me disculpe Bebeto pero él no entiende de nada. Él fue un gran jugador pero desconoce quién fue Mario Filho y desconoce lo que hizo por el Maracaná", agregó.

"Contamos con la solidaridad de todo el mundo y con el buen sentido del gobernador, porque tengo esperanzas de que vete la ley. No es un bolígrafo el que borrará lo que mi abuelo hizo por el fútbol en Brasil durante 60 años. Nadie hizo en Brasil tanto como él por el fútbol", concluyó.

Mario Filho, fallecido en 1966 y que también fue impulsor del periodismo deportivo en Brasil y fundador y director de diferentes diarios deportivos, lideró una campaña para la construcción de un estadio para más de 150.000 personas que contara con amplias gradas para el público de escasos recursos en el barrio de Maracaná.

Como reportero deportivo de los diarios 'A Manha' y 'A Crónica', de propiedad de su padre, Mario Rodrigues, innovó en la forma como la prensa comentaba los partidos y presentaba a los futbolistas al hacerlo con un lenguaje más directo y cercano al de los hinchas.

En 1931 fundó 'O Mundo Sportivo', el primer periódico dedicado exclusivamente al deporte en Brasil, y en 1936 asumió como propietario del 'Jornal dos Sports', desde el que organizó diferentes torneos, uno de los cuales terminó dando origen al actual Campeonato Brasileño.