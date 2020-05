Acusan a Gallardo de ordenar pegar a Anderson Plata

Anderson Plata recuerda perfectamente el partido contra River, especialmente por el marcaje tan duro de Javier Pinola, por una patada en un partido de la Libertadores 2018.

"Pinola me dejó los tacos marcados. Fue un balón dividido al espacio. Cuando voy corriendo se me tira en plancha y me pisa encima del tobillo. Ni fue a por el balón, yo lo había tirado largo, y fue al tobillo", dijo en 'Olé'.

En el vestuario, tras el partido, Anderson Plata tuvo la respuesta a la dureza de la entrada. "Cuando estaba en el vestuairio llegó Juanfer y me preguntó por qué me sacaron. Le dije que Pinola me pegó y no podía más", confesó.

"Entonces Juanfer me dijo que el profe, en la charla antes del partido les dijo a Pinola y a otro que a los dos extremos nos pegaran de entrada, porque si no, por las bandas les íbamos a hacer una fiesta", sentenció.