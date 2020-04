Acusan a la Juve de haber llevado el virus a Francia

Un ex médico del Olympique de Lyon cree que la pandemia entró en Francia a través de ese partido. Sería el 'encuentro cero', el momento en el que la enfermedad llegó al país galo, una teoría que pocos comparten.

Marcel Garrigou-Grandchamp, ex galeno del Olympique, en declaraciones reproducidas por el diario 'Sport'. "Ese partido no debía de haberse jugado, ya que trajo a los aficionados de la Juventus a Lyon, que no era una zona de riesgo", afirmó.

El 26 de febrero en Italia había solo 445 casos confirmados, y apenas 20 fallecidos. Todos ellos, en la parte norte, concentrados en Lombardía, región vecina al Piamonte, cuya capital es Turín.

En Francia, por su parte, solo había 18 casos, con un único fallecido. La situación no tardó en descontrolarse en Italia, y también en Francia.

Este partido no había recibido tanta atención mediática como el Valencia-Atalanta, disputado dos semanas más tarde, el cual parece claro que trajo consigo el virus (el 35% de la plantilla valencianista lo ha padecido).

La Juventus, por su parte, se desmarca de esta teoría de Garrigou-Grandchamp, y se apoya en el estudio realizado por la Agencia Regional de Salud de Lyon, en el cual se descarta la relación entre los positivos registrados en los 14 días posteriores al duelo y este.

Ahora, más de un mes después de aquello, queda claro que todo se debería haber detenido antes, pero hablar a posteriori es fácil. A Europa le costó ver que el virus iba a ser tan problemático, y pagará por ello.