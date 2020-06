Acusan a Maxi López de insultos racistas en Brasil

Graves acusaciones se han vertido contra Maxi López. Marcelo Benevenuto, central de Botafogo, aseguró que el futbolista argentino le propinó insultos racistas en un partido de la Copa Río 2019.

El jugador brasileño, en el canal de Youtube 'Canal do TF, tudo sobre o Glorioso', afirmó que Maxi López le llegó a decir "negro de mierd*" en reiteradas ocasiones.

"Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces pero después me empezó a decir que era un negro de mierd*", aclaró Benevenuto.

Aseguró el central que Maxi López ha sido "el jugador más estúpido" contra el que ha jugado. "No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Y me controlé todo el partido", añadió.

Benevenuto tenía claro una cosa cuando llegó a su casa. "Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado", sentenció.

No es la primera vez que acusan a Maxi López de insultos racistas. Ya lo hicieron en el año 2009, cuando Elicarlos aseguró que el jugador argentino le llamó "mono" dentro del campo.