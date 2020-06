Acusan a Naby Keïta de intento de agresión sexual

Este martes, en Inglaterra saltó la sorprendente noticia de que Naby Keïta podría haber cometido un intento de violación a una mujer en enero.

Pontso Diamini usó su perfil en Twitter para explicar lo sucedido el 18 de enero, cuando presuntamente el jugador 'red' trató de abusar de ella.

"El 18 de enero de 2020, fui agredida sexualmente por el jugador del Liverpool Naby Keïta. Lo reporté a la Policía del Gran Mánchester y a la Policía de Merseyside, con todas las pruebas/grabaciones y llamadas donde su gente solicitó reunirse conmigo para disculparse. Y lo único que me dijeron fue que era su palabra contra la mía. Que le den al sistema, me ha fallado", publicó la mujer.

"Mi chica me invitó a la fiesta de Naby en Formby. Al final de la noche, Naby dijo que me había pedido un taxi, pero mintió. Nunca vino. Cuando todo el mundo se fue y estaba sola, empezó a tocarme. Repetí varias veces que no quería. Entonces, él me ofreció dinero. Y lo rechacé", continuó Pontso.

"Le pedí a Naby usar el baño y mandé un mensaje a mi madre. La llamé y la pedí que estuviera al teléfono hasta que llegara el taxi. Él se enfadó bastante cuando se dio cuenta de que estaba hablando por teléfono y me dijo que esperara fuera", prosiguió la denunciante.

Luego, la propia mujer aseguró que agentes y amigos del jugador intentaron llamarla para concertar una cita y que él le pidiera disculpas.

En definitiva, muchas incógnitas que aún tienen que ser corroboradas, pero que, en cualquier caso, han ensuciado el nombre del centrocampista del Liverpool.