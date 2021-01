Acusan al City de pagos ilegales para poder fichar a canteranos

'The Athletic' ha publicado una exclusiva que ha acaparado todas las portadas de los diarios ingleses en cuestión de minutos. Según el citado medio, el Manchester City habría ofrecido un trabajo falso al padre de uno de sus canteranos para que este pudiera mudarse con su familia a Inglaterra.

Estamos hablando del caso del joven jugador brasileño Gabriel Fernando Almeida, cuando entre 2011 y 2013 formó parte de la cantera del conjunto inglés.

Al parecer, el 'brasileiro' fue captado por el conjunto por entonces dirigido por Mancini, tras haber probado en clubes como el Tottenham o el Sporting de Portugal.

Gabriel Almeida, ahora de 24 años y sin equipo, aterrizó en la cantera del City con solo 14 años en 2011. En su momento, fue considerado como uno de los mayores talentos del momento, capaz de hacer trucos con el balón que dejaban a todos sus compañeros sin palabras.

Con solo 15 años, Gabriel Almeida llegó incluso a entrenar en alguna que otra ocasión con el primer equipo. Pero, siempre según el mencionado medio, el City podría haber violado las reglas de la Premier League para poder tener a la joven joya en su cantera.

En el medio inglés se describe cómo el club ofreció un trabajo de ojeador a su padre por el que fue remunerado con alrededor de 1.100 euros al mes, pero que nunca llegó a desempeñar, tal y como el propio protagonista reconoció al citado medio.

"La realidad es que me pagaron, pero nunca trabajé. De hecho, ni siquiera hablaba inglés. Me organizaron un curso de 'scouting' y fui dos veces a clase para aparecer en él, pero no fui más. Era una mentira", señaló.