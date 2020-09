Acusan al ex madridista Metzelder de posesión y distribución de pornografía infantil

El ex internacional alemán y ex jugador del Real Madrid Christoph Metzelder ha sido acusado formalmente por la fiscalía de Düsseldorf de delitos relacionados con posesión y distribución de pornografía infantil, según la revista 'Der Spiegel'.

En el comunicado de la fiscalía no se identifica a Metzelder, sino que se habla solo de un ex internacional pero desde hace tiempo se conocía que se había abierto un sumario contra este ex jugador al respecto.

En septiembre pasado, hubo requisas relacionadas con Metzelder y la policía se incautó de diversos objetos, entre ellos al menos un teléfono móvil y un ordenador. Metzelder no solo estaba en posesión de imágenes de pornografía infantil, sino que las había hecho llegar por lo menos a una mujer.

Los primeros indicios los recibieron las autoridades del diario 'Bild' y los responsables optaron por abrir una investigación criminal de forma inmediata. Las primeras investigaciones se realizaron en Hamburgo, pero luego el caso fue asumido por la fiscalía de Düsseldorf, de acuerdo con el lugar de residencia de Metzelder.

La fiscalía se ha mostrado reservada en la difusión de informaciones, alegando una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Düsseldorf. Por su parte, los abogados de Metzelder habían presentado un recurso contra la intención de la comisión de asuntos jurídicos del parlamento regional de Renania del Norte de Westfalia que quería abordar el caso a puerta cerrada. El tribunal decreto que la sesión podía realizarse si los miembros de la comisión aprobaban con mayoría calificada que hubiese confidencialidad.

Sin embargo, el propio tribunal se ha mostrado sorprendido de la argumentación de la fiscalía, pues su sentencia no tenía nada que ver con la obligación de la justicia de proporcionar información a la prensa sobre un caso de interés general ni sobre los límites de esta.