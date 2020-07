Ada Hegerberg reconoció haber seguido al Barça

El Olympique de Lyon acumula estrellas por jugadoras en la plantilla. Una de ellas es Ada Hegerberg, la primera jugadora en ganar el Balón de Oro y que recientemente ha firmado un gran contrato publicitario.

La noruega reconoció haber seguido al Barcelona, aunque no tiene la intención de marcharse de Lyon. "Nunca he tenido un equipo a muerte, es un poco aburrido. He seguido a clubes como el Barça o el Milan cuando estaban en su mejor momento en la Champions. Ahora mi equipo es el Lyon, por supuesto", aseveró en 'Aftonbladet'.

Otro de los equipos que le gusta seguir es el IFG Gothenburg, ya que su marido jugó allí. "Fue un momento fantástico y fue genial vivir en Gotemburgo. En realidad nos conocimos allí", explicó.

Lesionada de una grave lesión de ligamentos en la rodilla, lo que le hace ser duda para la fase final de la Champions. "No sé si podré. Es importante tener la ilusión, pero es imposible decirlo aún. Me lo tomo día a día. Tienes que escuchar a tu cabeza y tu rodilla", sentenció.