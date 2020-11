"¿Adama? Con su fuerza no hay nada que hacer..."

Trent Alexander-Arnold, defensa del Liverpool, alabó el ritmo y las cualidades de Adama Traoré y aseguró que es "inhumano".

"No es humana la forma en la que puede cambiar de dirección e irse. Nunca me he sentido tan indefenso contra alguien", dijo el lateral del Liverpool a 'Goal'.

"Hay gente que es más rápida que tú, es inevitable, pero lo combates colocándote mejor, arrancando antes... Con él y con su fuerza no hay nada que se pueda hacer", añadió.

Alexander-Arnold y Adama se han medido en tres ocasiones en Inglaterra y siempre ha salido ganador el Liverpool, que se ha llevado los tres encuentros contra el Wolverhampton Wanderers.

"Me acuerdo de la temporada pasada, cuando vino a Anfield. Simplemente se giró y ya está, se había ido en velocidad. Nunca me había sentido así antes", manifestó el defensa inglés.