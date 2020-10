Recoge el diario 'Marca' unas declaraciones de Jordi Condom, el hombre que descubrió a Adama Traoré en un campo de Hospitalet, sobre el gran atleta internacional español, un Adama que ya ha tenido la oportunidad de debutar con la Selección Española en un amistoso ante Portugal.

En el citado medio, Jordi recuerda cómo fue la primera vez que vio al gran delantero, que ya destacaba pese a ser todavía un niño: "Me giré por mirar, sin buscar nada. Entonces vi a un chico que cogió el balón en su campo, llego al área, chutó y la paró el portero. Este sacó rápido con el pie y antes de que botara la pelota el mismo chico fue el primero que llegó. Era Adama, era como ver a un pequeño Usain Bolt de nueve años".

Inmediatamente, Jordi se lo llevó al Barcelona: "Vino a entrenar a La Masia, le pusimos con nuestro equipo de su edad y no hubo ninguna duda. El potencial físico era tremendo. Así que se quedó en el Barcelona".

"Yo me dediqué al fútbol, pero empecé en el atletismo. En ese tiempo yo acababa de colgar las botas, tenía 35 ó 36 años y estaba en forma. Un día hicimos un ejercicio para valorar la velocidad. Era un equipo con gente rápida como Bellerín. Era una carrera de la portería al medio campo del Miniestadi, en la que también participábamos los entrenadores. A mí me sacó 10 metros, al resto del equipo no menos de 25. Espectacular", añadió Jordi.

Además, recordó una anécdota en los vestuarios: "Desde pequeño era muy atlético. En los vestuarios del Mini hay unos tubos de los secadores de manos. Se agarraba ahí para hacer dominadas. Yo le decía: '¿Pero qué haces?, deja de hacer esas cosas. Sus compañeros le miraban perplejos. Es una fuerza de la naturaleza desde pequeño. Es innato, porque tiene una hermana que entró en el equipo de atletismo del Barça".

Finalmente, Jordi desveló que Adama Traoré siempre tuvo claro que su destino estaba en la Premier League: "Tenía muy claro que quería y podía jugar en la Premier. Estaba seguro de que lo iba a lograr. Es un chico que va a lo suyo siempre, que nunca dio un problema en el club o en el colegio. Ha tenido una educación muy buena y estructurada en su familia".