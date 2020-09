"Adama ha tenido un resultado dudoso, pero podría estar ante Ucrania"

Luis Enrique, seleccionador nacional, compareció en rueda de prensa para valorar el encuentro internacional que enfrentará a España ante Alemania este jueves 3 de septiembre, en la Liga de las Naciones de la UEFA.

En cuanto al objetivo de España en la competición, explicó: "El objetivo es empezar el primer partido de la competición con la intención de ganar. Queremos ganar todos los puntos. Es nuestro objetivo, como siempre".

Sobre la variedad de convocados de una lista a otra, declaró: "No me preocupa la variedad de jugadores convocados. Como entrenador, tengo que encontrar soluciones cuando algunos jugadores se retiren. Convoco a los jugadores que considero oportunos. No me fijo en el número de cambios que hago de una convocatoria a otra. El objetivo es ser objetivo. Tengo un gran grupo de jugadores, no solo estos 22 jugadores, sino cualquier de los que han venido anterioremente".

Además, Luis Enrique explicó el motivo por el que Adama Traoré no podrá estar ante la Selección Alemana: "Adama ha tenido un resultado dudoso en una prueba de COVID-19 unos días antes de venir. De cara al próximo partido, los doctores nos han dicho que hay alguna oportunidad. No vamos a arriesgar a nadie".

"Adama puede estar en el siguiente partido ante Ucrania, el domingo. Falta la confirmación, porque necesitamos que los médicos nos lo confirmen", desveló el seleccionador nacional a la prensa.

En cuanto al déficit de centrales en 'la Roja', explicó: "Es una posición a la que más le exijo a mis jugadores. Tienes que ser muy bueno atacando y defendiendo. Es una posición que cuesta, pero por la exigencia que pongo".

También tuvo tiempo Luis Enrique de hablar de la portería española: "Estoy encantado con los cuatro porteros, incluido Pau. Los veo superpreparados para jugar".

Cuestionado sobre la complicada situación presente en el fútbol, con los jugadores sin apenas descanso debido a la pandemia de coronavirus, 'Lucho' declaró: "Ha condicionado la convocatoria. Me consuela saber que es para todos los seleccionadores. Hay que tratar de adaptarse de la mejor manera y ver en qué estado consideramos que llegan. El ritmo ha sido altísimo, impropio y no natural para la altura que estamos. Podemos decir que han llegado a un nivel de forma lejos del 100%, pero en condiciones óptimas para competir".

De cara al encuentro ante los germanos, Luis Enrique fue claro: "El jueves volveremos a intentar generar más peligro que el rival, tener más el balón que el rival y utilizar las cosas que creo que nos dan ventaja. No voy a cambiar. Es una idea con la que hemos conseguido resultados".

"Cualquiera sabe qué tipo de equipo quiero y qué tipo de juego. España no sale nunca a especular. Trataremos de generar más peligro, más balón, mejor defensa. Y por ahí voy a seguir, porque estoy convencido y porque nos ha dado resultados. Presionar arriba, reducir espacios y asociarse es lo que busco, porque así se controlan los partidos y se generan ocasiones de gol. No busco un fútbol loco, de ida y vuelta", añadió.

"Me encanta jugar contra Alemania y Ucrania en partido oficial. Habrá entrenadores que criticarán estos partidos, pero yo cuando entrenaba en club no me quejaba. La mayoría de los jugadores quieren jugar con sus selecciones", comentó el seleccionador español.

"Está claro. El nivel en Europa ha subido y los alemanes están en el top. El fútbol evoluciona. Alemania es una potencia europea a pesar de su proceso de renovación. Siempre es una de las favoritas", sentenció Luis Enrique.