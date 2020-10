"¿Adama? Levantando pesas yo también sería duro de roer"

Luis de la Fuente, seleccionador español Sub 21, tuvo a Adama Traoré a sus órdenes cuando tenía edad Sub 19 y aseguró, en la rueda de prensa previa al partido frente a Kazajistán de mañana martes (18:45 horas CEST), que para él "no ha sido ninguna sorpresa" su evolución como futbolista.

"Adama no ha sido ninguna sorpresa para mí. Le hemos seguido mucho, no solo ahora. Estuvo dos años conmigo en la Sub 19 y le conozco muy bien. El potencial futbolístico y físico que tiene es extraordinario", dijo en rueda de prensa telemática.

Además, el seleccionador, que como Adama también cuida su físico, bromeó sobre una competición con el extremo de los Wolves: "Hace poco dijo que le gustaría hacer los 100 metros, ahí creo que no le voy a poder seguir, pero en algunas cosas, como levantar pesas, yo sería duro de roer también (risas). Él se cuida porque se lo exige su constitución y me parece un detalle de un grandísimo profesional".

Un Luis de la Fuente que insistió tras el partido contra Islas Feroe que acabó con victoria 0-2 que, a pesar de haber tenido fases de buen juego, había todavía cosas que pulir. Al ser preguntado por 'EFE', el entrenador detalló los detalles a pulir.

"Es una circunstancia que intentamos hacer siempre. Nos gustaría tener más finalización, hacer más goles y que poco a poco el equipo vaya ensamblándose. El otro día hubo fases de muy buen juego y el equipo empieza a verse que trabaja como tal. Hay que trabajar en estar más compacto el grupo en el terreno de juego, aunque ya transmitimos la sensación de conocernos mucho mejor. Ha habido muchos movimientos de jugadores y es un inconveniente, pero lo tenemos que vencer y trabajaremos para que deje de ser un inconveniente", dijo.

"Hemos vivido situaciones muy difíciles, seguramente no es el mejor momento del equipo porque hemos estado mucho tiempo parados. En otras situaciones normales los chicos habrían competido más y las circunstancias nos habrían ayudado. Aun así, creo que hemos crecido mucho y espero que en el transcurrir de los meses sigan mejorando estos detalles. Soy optimista, creo que hay mucho potencial en esta generación de cara al futuro; cuando les veo entrenar y jugar veo que son grandes futbolistas con un gran porvenir", amplió.

De la Fuente ponderó también el papel de Brahim Díaz, que volvió a la Sub 21 tres años y un mes después y lo hizo anotando los dos goles de la victoria contra Islas Feroe: "Brahim está muy bien considerado dentro de todo el organigrama de la RFEF. Ser importante es una posición que tiene que ganársela él en el campo con las posibilidades que tenga de jugar, tanto en su club como aquí. Él tiene una actitud especial con ganas de mejorar y creo que está muy feliz y muy contento. El otro día fue decisivo, pero todavía tiene margen de mejora y él es consciente de ello", declaró.

La Selección Española Sub 21 podría lograr este martes, en caso de conseguir la victoria, la clasificación para el Europeo que se disputará en Hungría y Eslovenia, por lo que el seleccionador le da una importancia vital al encuentro aunque aún queden, además del enfrentamiento contra Kazajistán, dos partidos más por disputarse.

"Intentamos que sean conscientes de la responsabilidad que tenemos y lo que nos estamos jugando. El partido, por la connotación especial que tiene, es importantísimo. Espero ver una versión mejor que la que vimos el anterior partido, que sigan creciendo y adquiriendo más confianza; y estoy seguro de que lo vamos a hacer. Del primer día a este es un equipo totalmente distinto, hasta ellos mismos se sorprenden de las cosas que hacen", comentó.