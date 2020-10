Adama, una 'roca' sin secretos: "No hago pesas; la comida la hace mi madre"

Luis Enrique desde su retorno al banquillo lo tuvo claro. Adama Traoré debe formar parte de la Selección Española. Aporta una verticalidad y un desborde únicos. En su última entrevista a 'AS', el futbolista catalán expuso su lado más personal.

Adama sabía que Mali iba a intentar reclutarle, pero tenía clara su elección: "La llamada de Mali es por mis orígenes africanos y agradezco el gesto, pero yo me siento español porque he nacido en L'Hospitalet y siempre he jugado en las inferiores de España. No puedo negar mi procedencia africana, pero me siento español y estoy orgulloso de haber debutado y puesto mi granito de arena en la absoluta".

Su físico, esencial en su estilo de juego. Pero también requiere un sacrificio extra: "Mi trabajo de gimnasio lo guía el preparador personal que me lleva, pero no hago pesas. Mi genética es así y hace que mi musculatura crezca muy rápido. Hago bastante 'core' -un tipo de ejercicio-, abdominales excéntricos, poleas... el secreto es conocer tu propio cuerpo y adaptar el entrenamiento a tus condiciones físicas".

"He ganado en musculatura con el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Es un equilibrio. Mi cambio físico y mi evolución... todo fue por necesidad. Con 15 años tuve problemas en las rodillas con una tendinitis que no me dejó hacer mi juego ni explotar mi velocidad. Ahí comencé a fortalecer en el gimnasio. Era muy explosivo y necesitaba un trabajo más específico para evitar lesiones. Mi rutina de trabajo comienza con un calentamiento antes de una sesión intensa. Hago ejercicios no solo para potenciar, sino también para alejar las lesiones, que es lo que más teme cualquier deportista", reveló Adama, que sabe que no todo su físico se basa en su machaque.

La comida, esencial: "La alimentación es fundamental y lo considero una parte más, muy importante, del entrenamiento. El agua, aunque yo en los partidos no bebo mucha, es vital. Mantener el nivel de agua en el cuerpo es fundamental para un deportista".

"Intento variar los platos y tener una alimentación variada, sana y equilibrada. Lo mismo puedo comer un poco de paella que un plato típico de Mali con salsa de cacahuetes y arroz integral. Todo lo hace mi madre, que es la mejor cocinera del mundo. Luego, como todos los deportistas, también tiro de pasta italiana. Como en función de lo que me gusta y de lo que me dicta mi nutricionista", resaltó Adama, que ya dejó señas de lo que es capaz frente a Portugal.

Un futbolista diferente respecto a los últimos años en 'la Roja' y al que Luis Enrique tiene pensado sacarle mucho partido...