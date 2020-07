Adán aprovechó sus vacaciones para negociar con el Sporting CP

LaLiga ya ha terminado. Al Atlético aún le queda la Champions por delante, pero los jugadores han tenido unos días de desconexión para coger fuerza.

Y Antonio Adán, afirma 'A Bola', habría aprovechado para ir a Portugal. Hasta Lisboa se habría desplazado el meta, no solo para descansar, también para negociar las bases de su contrato con el Sporting CP.

Según este medio, Adán firmará por dos temporadas con opción a una tercera. De momento, no hay nada cerrado, más allá de ese acuerdo verbal.

Hasta que no acabe la Champions, añade 'AS', el Sporting CP no piensa anunciarlo. Apunta el medio español que la decisión de Adán está tomada, solo habría que esperar a que se confirme. Adán, cada día que pasa, está más cerca de Lisboa y más lejos de Madrid...