Aday solo piensa en subir a Primera, su única ambición

El capitán del Girona, Aday Benítez, afirmó este miércoles que su objetivo, su "única ambición", es subir a Primera y que "hay posibilidades" de conseguirlo a pesar de que el equipo tan solo ha logrado un triunfo en las últimas siete jornadas y se ha alejado a siete puntos de las posiciones del 'play off' de ascenso.

"Hay que apostar por estas posibilidades. Del 100% no sé cuántas quedan, pero hay posibilidades. Y es el momento de estar juntos, ser pacientes, tirar adelante y de que la gente confíe en el equipo. La situación es amarga y difícil porque este año hay equipos que son la h*stia, pero aún quedan muchos partidos y aún pueden pasar muchas cosas", añadió el '11' rojiblanco.

En este sentido, Aday también apuntó que el Girona "ni era tan bueno el día del Espanyol ni ahora tan malo", y explicó que el equipo trabaja para "intentar tener más ocasiones" y para "mejorar mucho" y paliar la falta de gol sufrida hasta la fecha, y que el vestuario de Montilivi "confía y cree a 'full', al máximo, en el míster", Francisco Rodríguez.

Sobre el encuentro de este sábado ante el Mirandés, el jugador catalán admitió que "es casi una final". "A veces hay que decidir si se juega con el corazón, con la cabeza o con el corazón y con la cabeza, y este partido hay que jugarlo con el corazón y la cabeza", remarcó el capitán rojiblanco antes de destacar que "hay que ir ahí a ganar, y si se gana, celebrarlo como si fuera una p*ta final, pero si no se puede ganar, la clave es no perder".

"Si en el minuto 85 no vas ganando, se trata de no perder lo que no has ganado hasta ese momento, que es lo que ha pasado en los dos últimos partidos. Un equipo se construye sumando", aseguró, consciente de que el Mirandés es "un equipo que está creciendo" y que "lucha por lo mismo" que el Girona.

En el plano personal, Aday, con 188 partidos con la camiseta rojiblanca, reconoció que "es un orgullo seguir formando parte de la historia del Girona", del club de su vida.