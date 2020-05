Adebayor dijo que no donaría... y enseñan su gama de coches de lujo

Cualquier jugador y persona es libre de hacer lo que quiera y eso es lo que defendió Adebayor con unas palabras durante su confinamiento en Togo.

Allí es donde se encuentra el delantero hasta saber qué ocurre con el fútbol en Paraguay y aseguró que él no va a realizar ninguna donación para ayudar a Lomé.

"Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé", aseguró el futbolista.

Si las palabras del componente de Olimpia han llegado lejos, ahora se ha hecho viral un vídeo en el que se muestra su amplia gama de coches de lujo en un garaje.

El vídeo lo ha compartido la cuenta 'team_adebayor', que está vinculada al futbolista y que tiene una gran cantidad de seguidores. Adebayor presumió de tener BMW, cuatro Mercedes Benz, un Rolls Royce...