"Adebayor quiere volver a Olimpia... y a Tévez lo intenté traer hace un año"

Emmanuel Adebayor no puedo continuar con su exótica experiencia en Olimpia a causa del COVID-19. El togolés dejó el equipo de Asunción después de jugar solo cuatro partidos y no pudo reincorporarse porque no pudo volar desde su país.

Olimpia le terminó rescindiendo el contrato, pero lo cierto es que Adebayor mostró su decepción por no poder reincorporarse al equipo.

"Él manifestaba su interés de volver, no había posibilidad por los vuelos", dijo Roque Santa Cruz a 'AM970', antes de reconocer que Adebayor quiere volver en un futuro.

"Manifestó que en algún momento quiere volver al club por el cariño de la gente y quedó muy contento con su pasantía aquí", insistió el veterano delantero paraguayo.

Además, Santa Cruz reconoció que estuvo a punto de llevarse a Olimpia a Tévez: "Su tema se habló en su momento, Hace un año conversé con él y le manifesté la intención de verle jugar en Olimpia, pero ahora es totalmente imposible".