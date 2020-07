Adiós a una parte del Villarreal: Cazorla y Bruno se despedirán ante el Eibar

Santiago Cazorla y Bruno Soriano vivirán este domingo un partido muy especial. Ambos jugadores disputarán su último partido con la camiseta del Villarreal, tal y como confirmó el propio club.

Son dos de los jugadores que han marcado la historia reciente del Villarreal. El asturiano comenzó su leyenda en El Madrigal antes de marchar por el Málaga y el Arsenal. El castellonense ha vivido toda la vida en el propio conjunto amarillo.

En un emotivo vídeo en el que se repasan algunos de sus mejores momentos como 'groguet', tanto Bruno Soriano como Santiago Cazorla recordaron qué es para ellos el club en el que se han formado.

"Para mí el Villarreal es mi vida y lo va a ser siempre. He jugado con muchísimos compañeros pero puedo decir que para mí Cazorla es el mejor compañero futbolísticamente con el que he jugado. Me gustaría estar aquí toda la vida, pero estos son etapas y todo termina. De momento lo que voy a ser es el fan número 1 del Villarreal", confesó Bruno Soriano.

Por su parte, Cazorla recordó el momento en el que llegó: "Cuando tenía 18 años apostó por mí, por un chico de Oviedo que no conocía nadie. Lo hace más especial el estar hasta el último día con Bruno. Espero que no sea un adiós, sino un hasta luego".

Ambos jugadores han estado marcados por los patrones de las lesiones, que casi les obligan a retirarse antes de tiempo. Bruno Soriano volvió a jugar 1.128 días después, mientras que Cazorla ha sido uno de los jugadores más importantes en la presente campaña.

De esta forma, Bruno Soriano pondrá punto y final a su etapa como 'groguet' a los 36 años, con 424 partidos en su haber, uno más si disputa minutos, desde que debutase el 15 de julio de 2006 en la final de la extinta Copa Intertoto y se retirará.

Cazorla, por su parte, dejará el club con 333 encuentros, uno más si juega esta domingo, desde aquel Deportivo 0-1 Villarreal en el que entró en los últimos minutos el 30 de noviembre de 2003. Se marchará al Al Sadd.