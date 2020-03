"Admiro a Pep, pero me faltó el respeto"

El Manchester United y el Manchester City se vieron las caras en Old Trafford en un partido en el que la rivalidad entre ambos conjuntos dejó patente que el choque significaba algo más que tres puntos.

La tensión se palpaba en el ambiente y eso llevó a que saltaran chispas entre Bruno Fernandes y Pep Guardiola. El futbolista portugués mandó callar al entrenador tras dar la asistencia del primer gol del partido a Martial.

"Admiro mucho a Pep por sus éxitos y por todo lo que ha logrado en el mundo del fútbol, pero en ese momento me faltó el respeto", reconoció el portugués en una entrevista concedida a 'Sky Sports'.

El luso apuntó que había hablado sobre ello con sus amigos y destacó que es algo que debe quedar en el pasado. "Es una cosa que no haría nunca fuera del campo y que no volveré a repetir. Pero, en ese momento, las palabras de Pep hicieron que me enfadara", añadió.

Durante el choque, Bruno Fernandes fue uno de los futbolistas más destacados del Manchester United. El ex del Sporting de Portugal ha sido una operación realmente exitosa para los 'red devils' y está demostrando que puede ser el líder que tanto necesita el equipo.