Adrián, Costa y Arda, los últimos 'colchoneros' en conquistar Stamford Bridge

No le resultará nada sencillo al Atlético de Madrid remontar el 0-1 que el Chelsea obtuvo en la ida de los octavos de final. Los 'blues' no han perdido desde la llegada de Thomas Tuchel al banquillo y han logrado dejar la portería a cero en nueve de sus once enfrentamientos, como muestran los números de BeSoccer Pro.

Además, la mínima ventaja obtenida por los de Fulham les obliga a los 'colchoneros' a asumir un rol que no se le da demasiado bien: el de llevar la iniciativa, el de atacar, atacar y atacar... y, cómo no, sin conceder atrás.

Los del Cholo Simeone podría inspirarse en el encuentro de abril de 2014 en Stamford Bridge. En aquel partido, entonces José Mourinho dirigía a los locales, el Atlético venció 1-3 con tantos de Adrián López, Diego Costa y Arda Turan. Fernando Torres abrió la lata para los ingleses.

No les valdría, sin embargo, el del duelo de diciembre de 2017 correspondiente a la fase de grupos: Saúl Ñíguez y Stefan Savic, en propia puerta, marcaron para que el electrónico reflejase un 1-1 con el pitido final.

En total, los encuentros entre estos dos equipos se han dado en ocho ocasiones, con tres triunfos para el Chelsea, dos victorias para el Atlético y tres empates.

También se clasificarían los rojiblancos con marcador que obtuvieron en su último enfrentamiento ante un cuadro inglés a domicilio: fue en el Liverpool-Atlético de la pasada edición de la Champions League (2-3), con la exhibición de Marcos Llorente y con un partido que estuvo en el ojo del huracán debido a la pandemia del coronavirus.