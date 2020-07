Adrián criticó a Shaheen y aseguró que seguirá en el Málaga

Hay Adrián para rato en La Rosaleda. Al menos, así lo aseguró el propio jugador en declaraciones recogidas por '7TV': "Tengo en mente seguir siendo el capitán del Málaga".

"Pienso presentarme a la pretemporada cuando me toque. No voy a pensar en otras posibilidades que no existen. Renové el año pasado. Siempre he pensado en quedarme. Mi postura ha sido clara siempre", aclaró.

También quiso referirse a una posible reducción del salario: "Hablaríamos. Yo siempre he estado dispuesto a quedarme, y me he quedado. A veces he podido tomar otra decisión y me he quedado aquí. Yo renové el año pasado pensando en estar más años aquí. Aunque es una incógnita, si te digo otra cosa miento".

Adrián habló del tema de moda en el fútbol español, el Deportivo-Fuenlabrada: "LaLiga tendrá que dar explicaciones. Hay unos protocolos que habían sido correctos. Si hay alguien que tiene que dar explicaciones es LaLiga. Una Liga de 24 es una locura. Así, la categoría perdería atractivo".

El capitán se refirió a la salida de Víctor y a la ausencia de Al-Thani en el club: "Seguramente venía de atrás. Lo vi con pena y con rabia. No nos podían pasar más cosas. No es solo un tema personal del entrenador ese momento, fue un tema grave. Otra vez volvía a salpicar al club, a los jugadores que lo estaban pasando mal. Fue un momento triste y de tensión".

"Me lo tomé bien. Es la primera piedra para que el club vuelva a echar a andar y lo que puede ser un nuevo Málaga. Hubiésemos llegado, pero no sé lo que hubiera pasado en el club. Seguramente sí nos hubiéramos salvado. El compromiso de los jugadores siempre estuvo intacto. Ha sido intachable", agregó.

Tampoco se libró Richard Shaheen de alguna crítica: "Nos habríamos salvado, pero el Málaga habría tenido problemas. El administrador general (se refiere al ex director general) hablaba mucho de hacer cosas, pero nunca hacía nada. Yo llevaba meses sin dirigirle la palabra, no sé lo que le diría al resto de jugadores. Era una persona que iba muy por detrás".

Por último, se acordó del adiós de los míticos Zambrana y Torrontegui, del cuerpo técnico, y resumió la temporada: "Desde el primer momento, su cariño y su respeto hacia mí ha sido increíble. Le tengo un cariño enorme. A nivel personal también es un palo para mí que Miguel Zambrana no siga en el club. Ahora a descansar y podrá venir con nosotros cuando quiera".

"Calificaría la temporada del Málaga como montaña rusa. He estado en clubes donde hubo temporadas locas. En Santander cuando llegó el indio que no volvió a aparecer, en el Elche cuando fueron incapaces de pagar a Hacienda... Este año hubo muchas cosas: jugadores sin fichas, jugadores que llegaba y se iban, problemas con el entrenador, un director general que se marchó por suerte... Ha sido un año largo, un año duro, obviamente a los jugadores y los aficionados nos hubiera gustado otra cosa pero nos ha tocado luchar por los puestos de abajo. La bola ahora está en la zona del administrador", reflexionó con profundidad.