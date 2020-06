Adrián será un bético más... pero solo para apoyar en el derbi

Adrián ha vivido una montaña rusa de emociones en los últimos meses. Pasó de entrenarse en solitario en un campo regional a fichar por el Liverpool, ser el héroe de un título (Supercopa de Europa) y ocupar la portería durante la lesión de Alisson.

Ahora, solo tiene ojos para el Liverpool. Por eso, prefirió no mojarse con un posible futuro ligado al Betis: "Me quedan muchos años de fútbol todavía. Tengo un año más y otro opcional. Ahora mismo no cambiaría por nada estar aquí en el Liverpool y disfrutar de este momento tan bonito. Después de esto, sinceramente no lo sé, el fútbol da muchas vueltas".

"En verano me veía, estando libre, la posibilidad de volver al Betis estuvo ahí, pero se esfumó. Hay que vivir el presente y ya veremos lo que viene. Tener que salir de casa fue complicado, pero viéndolo ahora con perspectiva está claro que he crecido tanto profesional como persona", dijo en una entrevista concedida a 'Radio Sevilla'.

Sobre el derbi ante el Sevilla, el portero deseó lo mejor para su ex equipo: "Lo veré como aficionado y esperemos que los tres puntos vayan al lado verdiblanco".